В Кремлевском дворце пройдет закрытие фестиваля «Кино на службе Отечеству»

«19 числа у нас состоится слет в Кремле творческих деятелей, которые мы будем снимать, показывать. Также у нас планируется круглый стол с режиссерами, музыкантами, которые ездят на фронт, именно по вопросу финансирования нашей деятельности, по вопросу защиты нашей деятельности, нашего статуса», – поделилась Шигина, передает ТАСС.

С 16 по 19 февраля пройдет Московский этап III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Фестиваль стал первым в стране, кто полностью посвятил программу теме СВО и героям СВО.

На фестивале состоится четыре премьеры авторского документального кино, среди которых «У края бездны» Макса Фадеева, «Я иду домой» Владислава Рыткова, «Отважные» Олеси Шигиной, «Среди мёртвых, среди живых» Алены Полуниной и другие работы.

«Мы скажем свое слово, там будет и театр, и музыка, и кино, и живопись, и лучшие люди страны, солдаты, режиссеры, художники, мамы, отцы, сестры, братья. Вот именно из пепла войны, из трагедий, из боли в России произрастает великое искусство», – добавила Шигина.

На фестивале выступят также музыканты, среди которых Алексей «Джанго» Поддубный, Роман Рыкалов (группа «Ещё»), Роман Метум, Роман Жиган, Кирилл Макеев и другие. Художники представят свои новые портреты героев в рамках народного художественного проекта «Уголь земли Русской». После проведения московской части, «Кино на службе Отечеству» в 2025 году посетит 25 регионов страны. По словам Шигиной, кинопоказы продлятся до мая.