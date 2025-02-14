Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Эксперты раскрыли новые схемы мошенничества в интернете
РОЦИТ раскрыл схемы обмана: Фальшивые помощники, фишинговые сайты и звонки «Госуслуг»
Цифровая среда стала площадкой для мошенников, которые используют ложную помощь и фишинговые сайты для обмана граждан. Эксперты РОЦИТ рассказали о самых актуальных схемах обмана.
Мошенники совершенствуют методы обмана, используя цифровые технологии и манипуляции. Одной из новых схем стала ложная помощь владельцам потерянных телефонов, где аферисты предлагают установить вредоносное ПО под видом поисковых приложений. Этот подход открывает доступ к банковским счетам жертв, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Другой циничной схемой является распространение «списков пропавших без вести» в Telegram, которые якобы помогают найти родственников. На деле скачиваемые файлы оказываются вирусами, крадущими деньги. В результате таких действий пострадали минимум двенадцать человек, общий ущерб составил более 500 тыс. рублей.
Мошенники также создают фишинговые сайты, маскируясь под государственные платформы, такие как система оценки успеваемости студентов. Поддельные страницы запрашивают вход через «Госуслуги», позволяя злоумышленникам получить доступ к учетным записям, что может привести к утечке персональных данных.
Одной из новых схем телефонных атак стало предложение «обновить» аккаунт на портале «Госуслуги». Мошенники звонят пользователям, прося продиктовать код из SMS для проверки, что позволяет восстановить доступ к аккаунту. Стоит помнить, что «Госуслуги» не осуществляют обзвон пользователей.
Чтобы избежать этих ловушек, важно соблюдать цифровую гигиену, не устанавливать сомнительные приложения и всегда проверять адреса сайтов перед вводом личных данных. Официальные сервисы не запрашивают личные данные через звонки или SMS.