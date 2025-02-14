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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    14 февраля 2025, 14:49 • Новости дня

    На сайте Кремля появился логотип с георгиевской лентой к 80-летию Победы

    На сайте Кремля появился логотип с георгиевской лентой и скульптурой к 80-летию Победы

    Tекст: Александра Юдина

    На сайте Кремля разместили новый логотип в честь 80-летия Победы, включающий скульптуру «Родина-мать зовет», георгиевскую ленту, слово «Победа» и цифру 80.

    На сайте Кремля появился новый логотип, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Логотип включает в себя несколько символичных элементов, таких как скульптура «Родина-мать зовет», георгиевская лента, слово «Победа» и число 80. Этот символический логотип расположился в левом верхнем углу портала.

    При нажатии на логотип пользователи перенаправляются на официальный сайт празднования, где можно ознакомиться с информацией о мероприятиях, запланированных к юбилейным торжествам.

    Эти мероприятия призваны почтить память о великом подвиге советского народа в борьбе против нацизма и укрепить патриотизм среди молодежи.

    Логотип стал не только визуально привлекательным элементом, но и символом связи поколений, напоминая о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

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    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    14 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники

    УФСБ сообщило о задержании в Ангарске двух поджигателей на территории воинской части

    Tекст: Максим Попов

    В Ангарске Иркутской области задержаны два человека за попытку поджечь военную технику с использованием бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в УФСБ по региону.

    Как передает ТАСС, в Ангарске Иркутской области сотрудники УФСБ задержали двух граждан России за попытку совершения теракта на территории воинской части.

    Злоумышленники пытались поджечь специальную военную технику, забрасывая ее стеклянными бутылками с горючей жидкостью. Военнослужащие и техника не пострадали.

    Как сообщили в УФСБ, задержанные были оперативно установлены благодаря взаимодействию с правоохранительными органами и Росгвардией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела о диверсии в воинской части в Подмосковье хотели подорвать автомобиль сотрудника ФСБ.

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    13 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Банкам запретили общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

    Мишустин объявил о запрете банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запрете на использование иностранных мессенджеров для общения с гражданами от лица государственных служб и банков.

    Мишустин подчеркнул, что запрет касается всех государственных служб, операторов связи и банков, которые теперь не смогут применять иностранные мессенджеры для прямого общения с клиентами и гражданами, передает ТАСС. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – заявил премьер.

    Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. В МВД ранее рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

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    13 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Принято решение ввести маркировку звонков для защиты от мошенников

    Мишустин сообщил о введении маркировки звонков для защиты от телефонных мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке законодательных поправок для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, передает ТАСС. Одной из ключевых инициатив станет обязательная идентификация входящих звонков. Это позволит абонентам видеть информацию об источнике звонка на экране телефона.

    Мишустин отметил, что нововведение поможет распознавать звонки от организаций и международных виртуальных номеров, снижая риск мошенничества.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15 процентов. В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.

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    14 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    В Госдуме предложили поощрять супругов за долгий брак

    На рассмотрение Нижней палаты парламента внесут законопроект о выплатах за 30 лет и более в браке

    Tекст: Максим Попов

    В Госдуму предложили законопроект о выплатах за долгий брак, начиная с 30 тыс. рублей за 30 лет совместной жизни, где индексация предусмотрена ежегодно.

    Как сообщило РИА «Новости», депутат от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет. В частности, документ предполагает выплату 30 тыс. рублей парам, отмечающим 30-летний юбилей.

    Нилов пояснил, что на данный момент выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и некоторых городах. Однако размеры выплат различаются: где-то вознаграждают только за 50-летний юбилей, а где-то предусмотрены выплаты и за другие круглые даты.

    Законопроектом предусмотрено, что выплаты будут ежегодно индексироваться. Граждане, проживающие в регионах с тяжелыми климатическими условиями и на Крайнем Севере, получат увеличенные выплаты благодаря районному коэффициенту. Предположительно, выплаты будут предоставляться региональными властями за счет субвенций из федерального бюджета.

    Ранее президент Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий на 9,5% для военных пенсионеров с 1 января 2025 года с учетом фактического уровня инфляции.

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    13 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    В ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли четыре человека

    На трассе Тимашевск-Кореновск три автомобиля столкнулись, погибло четыре человека

    Tекст: Максим Попов

    В Тимашевском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, включая женщину-водителя иномарки.

    Авария произошла в четверг около 19.00 на автодороге «Тимашевск – Кореновск», передает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в одном направлении с другим автомобилем той же марки, столкнулся с ним. После удара его машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Kia.

    В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них водитель иномарки, женщина 1982 года рождения, а также водитель и два пассажира ВАЗ-2114, личности которых на момент сообщения не установлены.

    На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем, в результате которого два человека погибли и 13 получили травмы.

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    14 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за риска инфляции

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

    Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых принято Банком России на первом заседании в 2025 году, передает ТАСС.

    Регулятор обосновал этот шаг продолжающимися инфляционными рисками и необходимостью стабилизировать экономику.

    Банк России обновил прогнозы средней ключевой ставки на ближайшие годы. Теперь ожидается, что в 2025 году ставка составит 19-22%, что выше предыдущего прогноза в 17-20%. На 2026 год прогноз также был пересмотрен в сторону повышения – с 12-13% до 13-14%.

    Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 7,5-8,5%. Это свидетельствует о стремлении регулятора к постепенному снижению ставок в перспективе.

    В своем заявлении Центральный банк подчеркнул, что будет внимательно следить за экономической ситуацией и учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции при принятии дальнейших решений о возможном изменении ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.

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    13 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Гладков объяснил отсутствие сирены в Октябрьском вандализмом

    Глава Белгородской области объяснил отсутствие сирены в Октябрьском ежедневным вандализмом жителя

    Tекст: Максим Попов

    Сбои в работе сирены во время обстрела в Октябрьском связаны с вандализмом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, подчеркнув, что один из жителей ежедневно перерезает провода системы оповещения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, сообщает РИА «Новости». Во время вечернего эфира к нему обратилась жительница с вопросом о сирене, не сработавшей во время украинского обстрела.

    Гладков ответил, что в поселке установлено шесть оконечных устройств, однако четыре из них находятся в рабочем состоянии. Одно из неработающих устройств размещено на больнице и требует ремонта из-за проблем с напряжением. «А вот на улице Октябрьская, в поселке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берет плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают», – заявил Гладков.

    Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя.

    Ранее Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском.

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    13 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Прокуратура попросила конфисковать имущество семьи Блиновской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гособвинение запросило у Савеловского суда Москвы конфискацию арестованного имущества, принадлежащего семье блогера Елены Блиновской, обвиняемой в налоговых преступлениях и обмывании денег.

    Представитель прокуратуры в ходе прений сторон отметила: «Просим конфисковать имущество и банковские счета подсудимой Блиновской, на которые ранее были наложены обеспечительные меры». В перечень подлежащих конфискации активов входят дом в Истринском районе, квартиры в Москве, земельные участки в Крыму и Подмосковье, элитные автомобили и банковские счета, передает ТАСС.

    По данным прокурора, помимо самого блогера, эти активы принадлежат ее родителям, супругу и другим, связанным с ней компаниям. Судебное заседание по этому делу продолжится в ближайшее время, после чего будет вынесено решение по данному вопросу.

    Ранее прокурор снизила исковые требования к блогеру Елене Блиновской по иску о неуплате налогов до 587 млн рублей из-за частичного погашения задолженности. Сообщалось, что государственное обвинение в Савеловском суде Москвы затребовало для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов шесть лет лишения свободы.

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    13 февраля 2025, 23:43 • Новости дня
    Число жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех человек

    В Минздраве Дагестана сообщили, что число погибших в ДТП достигло четырех человек

    Tекст: Максим Попов

    В результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе Дагестана погибли четверо, восемь пострадавших находятся в стационарах, один из них в тяжелом состоянии.

    Число погибших в результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе увеличилось до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Дагестана. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

    Кроме того, в министерстве сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего в стационарах республики специализированное медицинское лечение получают восемь раненых. Для оказания помощи имеется все необходимое оборудование.

    Трое пострадавших с легкими травмами были отпущены из больницы под амбулаторное наблюдение после оказания им медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем.

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    14 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Рогов назвал заявление Зеленского о покушении выдумкой

    Рогов усомнился в правдивости заявления Зеленского о покушении и погибших

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов усомнился в правдивости заявления Зеленского о покушении на него в начале конфликта, отметив, что президент Украины не сообщил о погибших и мог бы ранее раскрыть эту информацию.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о покушении на его жизнь выдумкой, сообщает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что Зеленский, пытаясь оставаться в центре западной медиаповестки, прибегает к шокирующим, но вымышленным рассказам.

    В интервью Guardian Зеленский заявлял, что покушение произошло в начале конфликта и что в результате некоторые люди из его офиса погибли. Однако, Зеленский не уточнил, кого именно застрелили. Рогов отметил, что если бы покушение действительно имело место, то Зеленский вряд ли смог бы молчать об этом три года.

    Рогов также выразил сомнение в том, почему ни одна информация о погибших не была предоставлена. «Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его пытались похитить инопланетяне во время визита на Землю», – прокомментировал он.

    Ранее депутат Госдумы Хамитов сравнил жалобы Зеленского на Трампа с поведением капризной школьницы.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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