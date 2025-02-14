Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
На сайте Кремля появился логотип с георгиевской лентой к 80-летию Победы
На сайте Кремля появился логотип с георгиевской лентой и скульптурой к 80-летию Победы
На сайте Кремля разместили новый логотип в честь 80-летия Победы, включающий скульптуру «Родина-мать зовет», георгиевскую ленту, слово «Победа» и цифру 80.
На сайте Кремля появился новый логотип, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Логотип включает в себя несколько символичных элементов, таких как скульптура «Родина-мать зовет», георгиевская лента, слово «Победа» и число 80. Этот символический логотип расположился в левом верхнем углу портала.
При нажатии на логотип пользователи перенаправляются на официальный сайт празднования, где можно ознакомиться с информацией о мероприятиях, запланированных к юбилейным торжествам.
Эти мероприятия призваны почтить память о великом подвиге советского народа в борьбе против нацизма и укрепить патриотизм среди молодежи.
Логотип стал не только визуально привлекательным элементом, но и символом связи поколений, напоминая о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.
Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.