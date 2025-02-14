На сайте Кремля появился логотип с георгиевской лентой и скульптурой к 80-летию Победы

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля появился новый логотип, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Логотип включает в себя несколько символичных элементов, таких как скульптура «Родина-мать зовет», георгиевская лента, слово «Победа» и число 80. Этот символический логотип расположился в левом верхнем углу портала.

При нажатии на логотип пользователи перенаправляются на официальный сайт празднования, где можно ознакомиться с информацией о мероприятиях, запланированных к юбилейным торжествам.

Эти мероприятия призваны почтить память о великом подвиге советского народа в борьбе против нацизма и укрепить патриотизм среди молодежи.

Логотип стал не только визуально привлекательным элементом, но и символом связи поколений, напоминая о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.

Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.