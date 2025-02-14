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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а, скорее, рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    14 февраля 2025, 11:04 • Новости дня

    Путин поручил усилить ответственность банков за мошенничество

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство для усиления ответственности банков за нарушения прав клиентов при мошеннических действиях с использованием социальной инженерии.

    Путин поручил правительству и Банку России внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать усиление ответственности банков за нарушения прав клиентов, передает ТАСС.

    Новые меры будут касаться случаев, когда деньги клиентов похищаются с помощью методов социальной инженерии.

    Это поручение вошло в перечень задач, озвученных президентом на итоговой пресс-конференции. Документ содержит 10 пунктов и 14 поручений, адресованных правительству и различным ведомствам, включая Минобороны и Генпрокуратуру.

    Поручения также охватывают такие вопросы, как поиск пропавших бойцов специальной военной операции, пресечение мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов, обеспечение жильем жителей Мариуполя и помощь приграничным регионам.

    Также Путин поручил правительству, совместно с Банком России, ФСБ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом, проанализировать существующую практику незаконных финансовых операций с использованием чужих банковских счетов.

    В перечень поручений президента вошло указание на необходимость предотвращения мошенничества с банковскими реквизитами, которые физические лица передают третьим лицам.

    В сообщении указано, что анализ существующей практики должен быть проведен в сотрудничестве с ключевыми правоохранительными и финансовыми органами, чтобы выявить основные уязвимости и предложить конкретные меры для их устранения.

    Срок исполнения данного поручения установлен до 15 июля 2025 года, что подчеркивает важность и долгосрочность запланированных изменений.

    Ранее сообщалось о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы вклада, которая может вводить в заблуждение клиентов, а ранее ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу банковских услуг

    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    14 февраля 2025, 10:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 80% за неделю, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

    По данным ФОМ, 80% россиян доверяют Путину, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с прошлой неделей, передает ТАСС.

    Столько же участников опроса считают, что Путин эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

    Работу правительства одобрили 53% участников (минус 1 п.п.). При этом 57% респондентов считают, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, что на 1 п.п. выше, чем раньше.

    Поддержка политических партий также осталась на прежнем уровне: «Единой России» доверяют 44% опрошенных, КПРФ и ЛДПР – по 8%, «Справедливой России – За правду» и «Новым людям» – по 3%.

    Опрос проводился с 7 по 9 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В конце января уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составлял 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны сочли, что он работает хорошо.

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    13 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Немецкий гражданин стал россиянином после обращения к Путину

    Лев Зейбель из Калужской области получил российский паспорт после обращения к Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лев Зейбель, гражданин Германии, проживающий в Калужской области, получил российский паспорт после обращения к президенту с просьбой о содействии в получении гражданства.

    Проживающий в Тарусе Калужской области гражданин Германии Лев Зейбель, ранее обратившийся к Владимиру Путину с просьбой о содействии в получении гражданства, получил российский паспорт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает ТАСС. Лев Зейбель родился в Челябинской области, но после распада СССР переехал в Германию, где получил гражданство. Пять лет назад он вернулся в Россию, обосновался в Тарусском районе, создал семью и завел ребенка.

    Обратившись в декабре к президенту на прямую линию, Зейбель попросил помочь с получением гражданства РФ. Власти региона оперативно помогли ему с оформлением документов. Вручая паспорт, губернатор отметил, что рассчитывает на то, что Зейбель своим трудом станет достойным гражданином России.

    После принесения присяги Зейбель выразил благодарность президенту и подчеркнул, что счастлив возвращению домой. Губернатор добавил, что власти продолжат работу по возвращению на родину соотечественников, владеющих русским языком и разделяющих российские ценности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который освещает события в Донбассе и Новороссии, получил вид на жительство в России и намерен стать ее гражданином. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинцы в США начали массово обращаться за российским гражданством. Также сообщалось, что мигрантов с российским гражданством доставили в военкомат после рейда в Екатеринбурге.

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    13 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Лавров удивился международной реакции на разговор Путина и Трампа
    Лавров удивился международной реакции на разговор Путина и Трампа
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встреч с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином заявил, что его удивила реакция мирового сообщества на телефонный разговор между президентами России и США, передает ТАСС.

    Министр отметил: «Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее».

    Лавров подчеркнул, что это показывает, до какого состояния «довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом».

    Накануне президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Президент США выразил желание провести первую встречу с Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии. Сенатор Алексей Пушков заявил о значимости телефонного разговора лидеров России и США для мировой политики.

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    13 февраля 2025, 20:48 • Новости дня
    Песков: Президенты РФ и США обсудили ущерб отношениям двух стран от администрации Байдена

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре президенты России и США обсудили ущерб, нанесенный отношениям стран предыдущей администрацией Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Владимир Путин обсудил с американским лидером ущерб, нанесенный двусторонним отношениям России и США при предыдущей администрации Вашингтона, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что нынешнее состояние отношений между странами не соответствует интересам ни России, ни Соединенных Штатов.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики США, которая, по его мнению, подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия и усиливает конфронтацию.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    13 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Депутат Госдумы высмеял поведение Зеленского

    Хамитов сравнил жалобы Зеленского на Трампа с поведением капризной школьницы

    Tекст: Максим Попов

    Амир Хамитов назвал поведение Зеленского на фоне переговоров Путина и Трампа комическим, подчеркнув, что жалобы украинского лидера напоминают капризы школьниц.

    Депутат Госдумы Амир Хамитов,  в интервью РИА «Новости» заявил, что если бы не трагичность ситуации, поведение Владимира Зеленского могло бы стать основой для комического сериала. Это заявление было сделано в контексте недавних жалоб украинского президента на Дональда Трампа, который связался с Владимиром Путиным до того, как позвонить Зеленскому.

    Хамитов отметил, что Зеленский, похоже, обижен на весь мир и пытается привлечь внимание, жалуясь и «топая ножкой». По его словам, такие претензии более характерны для капризных школьниц, но для взрослых людей, тем более политических лидеров, такое поведение может свидетельствовать о медицинских проблемах.

    Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о начале дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. Позже Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, если они пройдут без участия украинской стороны.

    Страны Европейского союза выразили желание участвовать в этих переговорах, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.

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    13 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков: Президенты России и США проведут встречу до обмена визитами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российско-американский саммит пройдет раньше возможных визитов президента России Владимира Путина в США или американского лидера в Россию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом Песков сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, уточнив, что лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга, однако договорились сначала провести саммит в третьей стране, передает ТАСС.

    Представитель Кремля пояснил, что президенты стремятся организовать рабочую встречу оперативно, и сейчас помощники на рабочем уровне занимаются согласованием деталей. «Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента США есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки», – сказал Песков.

    Он добавил, что встреча в третьей стране состоится раньше, чем «эвентуальный обмен визитами», и ее подготовка сейчас в активной стадии обсуждения.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    13 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    ЕК назвала разговор президентов России и США началом урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия оценила телефонный разговор президента России и американского лидера как начало процесса урегулирования конфликта на Украине.

    На пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью заявила, что телефонный разговор между президентами России и США положил начало процессу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Важно отметить, что это начало процесса. Вчерашний звонок – начало процесса», – подчеркнула Пинью.

    Напомним, президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор между российским и американским президентами.

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    13 февраля 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поручил Богомазу «не забывать его ребят»

    Путин поручил губернатору Брянской области поддерживать бойцов СВО и их семьи

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил губернатору Брянской области Александру Богомазу оказывать поддержку бойцам СВО и их семьям.

    Президент России Владимир Путин поручил губернатору Брянской области Александру Богомазу оказать поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, передает ТАСС.

    «Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», – обратился к Богомазу Путин.

    Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с главой Брянской области Александром Богомазом.

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    13 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Богомаз поблагодарил Путина за выделение 2,2 млрд рублей на Дворец единоборств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за финансовую поддержку, благодаря которой в регионе построен Дворец единоборств.

    Богомаз выразил благодарность Путину за поддержку и выделение средств на строительство Дворца единоборств, передает ТАСС. Он отметил, что дворец, площадью 55 тыс. кв. м и стоимостью 2,2 млрд рублей, был признан в 2023 году лучшим спортивным сооружением в стране.

    В ходе рабочей встречи по видеосвязи Богомаз добавил, что в Брянской области завершено строительство двух ледовых дворцов и десяти бассейнов с физкультурно-оздоровительными комплексами. Таким образом, в регионе будут функционировать пятнадцать ледовых дворцов и двадцать семь бассейнов. Губернатор подчеркнул, что эти проекты создают хорошие условия для развития детей в сельских и муниципальных образованиях.

    Богомаз также обратился к Путину с просьбой о содействии в строительстве новой инфекционной больницы в регионе. Он сообщил, что проект и земельный участок уже имеются, а стоимость строительства составляет 2,1 млрд рублей. Кроме того, Богомаз предложил перенести сроки строительства дороги между Советским и Фокинским районами, стоимостью 3,1 млрд рублей, на более ранние даты, с 2025 по 2027 годы.

    Президент Путин заверил, что вопросы Богомаза будут рассмотрены, и пообещал направить соответствующее поручение в правительство России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Путин на встрече с Богомазом поручил принять меры для решения дефицита врачей, подчеркнув важность комплексного подхода к проблеме. Он также отметил стабильную работу главы Брянской области и пожелал ему удачи в переизбрании на пост губернатора.

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    13 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков разделил взаимные приглашения президентов России и США и планы их встречи

    Tекст: Вера Басилая

    Взаимные приглашения Владимира Путина и президента США не означают скорую двустороннюю встречу, детали которой еще предстоит проработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Обмен взаимными приглашениями – это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю – это разные процессы», – цитирует ТАСС Пескова.

    Он добавил, что хотя предложения о встрече просматривались, конкретного плана относительно нее пока нет.

    Кроме того, Песков сообщил, что детали предстоящей встречи президентов России и США еще не проработаны. Пресс-секретарь подчеркнул важность начала работы над организацией встречи, прежде чем можно будет обсуждать возможные сроки и место ее проведения.

    Ранее Песков сообщил, что президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем, а Путин пригласил американского лидера в Москву.

    Президент США выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии.

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    13 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин поручил проверить техническое состояние российских танкеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты, регулирующие транспортировку нефти, и представить предложения по их совершенствованию, а также оценить техническое состояние танкерного флота.

    До 1 июня необходимо провести анализ действующих нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регулирующих транспортировку морскими и речными судами, хранение и перевалку на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки – хранения, перевалки, и представить предложения по их совершенствованию, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Также поручено провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности законодательства в области предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью с судов. В ходе проверок будут приниматься меры для обеспечения соблюдения соответствующих норм.

    Отдельное внимание уделено проверке технического состояния судов танкерного флота. В случае необходимости будут предложены меры по усилению контроля за их техническим состоянием и безопасностью транспортировки нефти.

    Кроме того, правительству совместно с Российской академией наук поручено до 15 марта оценить возможность использования российских технологий для ликвидации последствий разливов нефтепродуктов в Керченском проливе. Это включит использование техники, технологий и результатов научных исследований в данной области.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.

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    13 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин пожелал удачи Богомазу в переизбрании губернатором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил стабильную работу главы Брянской области Александра Богомаза и пожелал ему удачи в переизбрании на пост губернатора.

    В ходе видеоконференции Богомаз выразил готовность продолжить работу на посту, передает ТАСС. Он подчеркнул, что его текущий срок работы заканчивается в сентябре, и многие задачи уже решены, однако остаются и нерешенные вопросы.

    Богомаз добавил, что готов продолжить работу при поддержке жителей области и по решению Владимира Путина. Президент России отметил ритмичную и стабильную работу губернатора, пожелав ему удачи в предстоящем переизбрании.

    Путин подчеркнул, что многие задачи, стоящие перед регионом, успешно решаются благодаря усилиям Богомаза. Губернатор подтвердил свое понимание ответственности на занимаемом посту и намерение продолжать работу в дальнейшем.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Брянской области Александром Богомазом, на которой президент России Владимир Путин поручил губернатору оказывать поддержку бойцам СВО и их семьям.

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    13 февраля 2025, 12:44 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа был важен

    Песков отметил важность разговора Путина с Трампом на фоне отсутствия контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о значимости телефонного разговора президентов России и США на фоне отсутствия в последние годы контактов с Вашингтоном на высшем уровне.

    Он подчеркнул, что в последние годы контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном практически отсутствовали. Это, по его словам, затрудняло поиск путей урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.

    Песков также отметил, что Кремлю импонирует позиция новой администрации США, направленная на завершение войны на Украине. Он подчеркнул, что в отличие от предыдущей администрации, нынешнее руководство США стремится к достижению мира. «Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации [США]. И мы открыты для диалога», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора президентов темы признания Крыма, Севастополя, а также Донбасса и Новороссии Западом не обсуждались. Он добавил, что пока рано делать выводы и необходимо набраться терпения, так как рабочие контакты только начнутся.

    Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США станет историческим событием в мировой политике и дипломатии, а в Европе уже обсуждают, как сорвать начавшийся диалог.

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