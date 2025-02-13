Генконсульство России пообещало уточнить наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.
В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.
Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».
Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.
«В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.
Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.
Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.
Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.