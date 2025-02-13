Tекст: Ольга Иванова

Министерство образования и науки Украины отменило награждение золотыми и серебряными медалями выпускников одиннадцатых классов, передает ТАСС. Соответствующий приказ вступил в силу, и теперь вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» в документах будет стоять отметка «с отличием».

Решение было поддержано Комитетом образования Верховной рады 11 сентября 2024 года, когда было рекомендовано прекратить изготовление и вручение медалей в школах. Депутат Верховной рады Наталья Пипа охарактеризовала медали как «анахронизм, существующий только в постсоветских странах». По ее мнению, экономия бюджетных средств также является важной причиной этой реформы.

Пипа отметила, что за последние годы, на фоне пандемии коронавируса и военного конфликта, количество медалистов увеличилось, в то время как уровень знаний выпускников снижается. Отмена медалей должна стимулировать более честную и объективную оценку достижений школьников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.



