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На выставке Aero India показали боевой БПЛА CATS Warrior
Боевой дрон CATS Warrior от HAL представили на выставке Aero India 2025
На международной авиационно-космической выставке Aero India продемонстрировали боевой БПЛА CATS Warrior, который успешно завершил испытания в 2025 году и оснащен современным вооружением.
Боевой беспилотный летательный аппарат CATS Warrior был представлен на международной авиационно-космической выставке Aero India, сообщает ТАСС. Дрон разработан индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и является частью системы боевого воздушного патрулирования CATS.
CATS Warrior, флагманский дрон проекта, способен выполнять автономные операции на расстоянии до 700 км от материнского корабля. Он работает в составе группы автономных дронов, включая CATS Hunter, CATS Alpha-S и CATS Infinity, каждый из которых выполняет свою роль в системе.
Характеристики CATS Warrior впечатляют: скорость до 850 км/ч, дальность полета 800 км и грузоподъемность 250 кг. Дрон вооружен ракетами класса воздух-воздух и воздух-земля, что делает его универсальным инструментом для выполнения разнообразных боевых задач.
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