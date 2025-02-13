На выставке Aero India показали боевой БПЛА CATS Warrior

Боевой дрон CATS Warrior от HAL представили на выставке Aero India 2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевой беспилотный летательный аппарат CATS Warrior был представлен на международной авиационно-космической выставке Aero India, сообщает ТАСС. Дрон разработан индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и является частью системы боевого воздушного патрулирования CATS.

CATS Warrior, флагманский дрон проекта, способен выполнять автономные операции на расстоянии до 700 км от материнского корабля. Он работает в составе группы автономных дронов, включая CATS Hunter, CATS Alpha-S и CATS Infinity, каждый из которых выполняет свою роль в системе.

Характеристики CATS Warrior впечатляют: скорость до 850 км/ч, дальность полета 800 км и грузоподъемность 250 кг. Дрон вооружен ракетами класса воздух-воздух и воздух-земля, что делает его универсальным инструментом для выполнения разнообразных боевых задач.

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