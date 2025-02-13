Директор психинтерната привлек пациентов к строительству дачи

Директор психинтерната в ЕАО привлекал недееспособных пациентов к строительству своей дачи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в Еврейской автономной области против директора Биробиджанского психоневрологического интерната, передает РИА «Новости». По информации прокуратуры региона, директор интерната систематически использовал пациентов учреждения для работ на строительстве своего дачного дома.

В ходе проверки, проведенной городской прокуратурой Биробиджана при поддержке УФСБ по ЕАО, выяснилось, что с 2022 по 2024 годы пациенты, признанные недееспособными и страдающие психическими заболеваниями, привлекались к строительным работам. Директор интерната знал, что эти люди находятся в беспомощном состоянии и не могут осознавать своих действий.

Следственный отдел по Биробиджану СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по ст. 286 УК РФ, предусматривающей наказание за превышение должностных полномочий. Директор учреждения был задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ведутся следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели, проведены обыски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники психинтерната в Еврейской автономной области заставляли пациентов работать на своих дачах, а в Иркутской области на сотрудников психинтерната возбудили уголовное дело. Также сотрудницы ростовского психинтерната похитили у пациентов более 15 млн рублей.