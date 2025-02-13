В Северной Осетии объявили угрозу атаки дронов

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что все силы и средства региона переведены в режим повышенной готовности.

В сообщении Меняйло отметил, что оперативный штаб, созданный для координации действий, ведет круглосуточную работу для обеспечения безопасности. Решение принято в ответ на повышенную угрозу со стороны беспилотников, что требует особого внимания и быстрого реагирования со стороны всех задействованных структур.

Меняйло подчеркнул, что данный режим вводится для максимальной защиты населения и инфраструктуры республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 83 украинских дрона, уничтожив их над девятью регионами РФ, включая Брянскую и Курскую области. В Курской области сообщалось об опасности атаки беспилотников.