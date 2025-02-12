За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Патриарх Кирилл раскритиковал непатриотичного священника
Патриарх Кирилл на собрании Московской митрополии с иронией ответил на критику священника Алексея Шляпина, призвавшего сосредоточиться на духовной миссии церкви, а не на патриотизме.
Патриарх Кирилл подверг критике высказывания священника Шляпина, который заявил, что долг священника заключается в ведении людей в Царство Небесное, а не в занятии патриотизмом, передает Ura.ru.
«Вот это здорово, да? Первый раз такое слышу! Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули», – ответил ему Кирилл.
На слова патриарха зал отреагировал одобрительным смехом и аплодисментами.