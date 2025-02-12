За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Рябков обсудил иранскую ядерную программу с МИД Израиля
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и замгендиректора израильского МИД Мейрав Эйлон Шахар провели переговоры по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана и нераспространению оружия массового уничтожения.
Встреча состоялась в Москве, стороны провели консультации по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в российском МИД, передает ТАСС.
Среди тем обсуждения особое внимание было уделено перспективам многосторонних усилий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Участники также затронули геополитические процессы и изменения, происходящие на Ближнем Востоке.
Ранее Иран заявил, что его армия находится в лучшем состоянии и готова к ответу на угрозы.