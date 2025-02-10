Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Иран предупредил о готовности ответить на любую угрозу США
Глава Генштаба Багери заявил о готовности армии Ирана к любым угрозам США и Израиля
Иранские вооруженные силы находятся в лучшем состоянии и готовы к ответу на угрозы, заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.
«Вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо, и готовы реагировать на любые угрозы», – приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны. Такое заявление было сделано в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный удар, который, как предполагается, обсуждался на переговорах между главами США и Израиля, передает ТАСС.
Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил сомнения в выгодности новой сделки с США, подчеркнув, что она не отвечает национальным интересам республики.
Напомним, президент США заявил о предложении Тегерану заключить «ядерную сделку».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Позже американский президент опроверг слухи о намерении США и Израиля уничтожить Иран, назвав их сильно преувеличенными.