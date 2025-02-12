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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    12 февраля 2025, 14:19 • Новости дня

    Кремль: Дипломаты России продолжат рассказывать о зверствах ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские дипломаты продолжают информировать международное сообщество о зверствах украинских боевиков в Курской области, где ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российские дипломаты будут продолжать свою работу по распространению информации о зверствах украинских боевиков в Курской области, передает ТАСС.

    Песков добавил, что дипломаты активно информируют своих коллег на международных площадках и в двусторонних отношениях о ситуации в Курской области, в том числе о событиях в селе Николаево-Дарьино.

    Представитель Кремля отметил, что жители села Николаево-Дарьино более шести месяцев были заложниками украинских солдат, которые использовали их как живой щит.

    Он также выразил сожаление по поводу того, что западные СМИ не уделяют должного внимания зверствам ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    11 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять» украинское общество, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    «Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», – заявил Поддубный в Telegram.

    Он подчеркнул, что потери украинских боевиков на этом направлении должны «уже не впечатлять, а ошеломлять» украинскую общественность. Западные страны, по мнению Поддубного, не обращают внимания на эти потери, поскольку их интересует разве что материальный ущерб – «уничтоженная военная техника в денежном эквиваленте».

    «Ну вот, пожалуйста, дроноводы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вновь славно поработали над утилизацией иностранных боевых машин, и останавливаться парни конечно не собираются», – заявил Поддубный, опубликовав соответствующую видеозапись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы утром в четверг предприняли неудачную попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 10 февраля Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    10 февраля 2025, 02:39 • Новости дня
    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область

    Командование ВСУ перебросило свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область

    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Суджанский район Курской области командование ВСУ направило более 320 резервистов из Чернигова и Сум, включая десантников и штурмовиков.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, командование Вооруженных сил Украины осуществило масштабную переброску резервистов в Суджанский район Курской области.

    В город на бронетранспортерах прибыли свыше 320 десантников и штурмовиков. Предположительно, колонна проследовала из Чернигова.

    Представитель российских силовых структур отметил, что усиление группировки на территории района свидетельствует о стремлении Украины продолжать увеличивать свое присутствие в этом регионе. В связи с этим, российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

    До этого сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, включая пять танков и БМП Bradley.

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

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    11 февраля 2025, 19:10 • Новости дня
    Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области
    Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области
    @ РИА Новости/МЧС РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области ведомственные саперы МЧС России смогли обезвредить ракету SCALP французского производства, сообщили в ведомстве.

    Перед обезвреживанием и уничтожением саперы провели разведку местности дронами, чтобы убедиться в отсутствии посторонних лиц на опасном участке работ, пояснили в МЧС ТАСС.

    После этого неразорвавшуюся ракету обезвредили и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте.

    Напомним, за последние сутки украинская армия на Курском направлении потеряла свыше 300 военнослужащих.

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    10 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Колмакова, Косицы, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Свердликово и Суджи, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

    В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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    11 февраля 2025, 07:12 • Новости дня
    Солдаты ВСУ в Курской области убили сослуживца

    ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области военнослужащие ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами, сообщили российские силовики.

    Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, находясь в Курской области, убили своего сослуживца, привязав его к дереву, сообщает РИА «Новости». Это произошло вблизи населенного пункта Николаево-Дарьино. Тело украинского военного было найдено бойцами российской группировки «Север» на отбитых у ВСУ позициях.

    Окоченевшее тело солдата нашли непосредственно над окопами на передовой. Видеозапись, предоставленная агентству, демонстрирует мертвого военного, привязанного к дереву, а также трех его погибших сослуживцев. Они были убиты во время штурма.

    Представитель российских силовых структур уточнил, что во время этого штурма были ликвидированы как минимум трое военнослужащих из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбаты ВСУ убивали солдат за отказ отдать надбавку, пленные бойцы заявляли о добивании сослуживцев дронами-камикадзе, а также рассказывали, что украинцев гонят на убой в Курскую область.

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    10 февраля 2025, 09:56 • Новости дня
    Раненый российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области

    Раненый боец ВС России вывел гражданских из Николаево-Дарьино в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, где они находились в заточении шесть месяцев.

    Российский боец с позывным «Волк» сумел эвакуировать гражданских из Николаево-Дарьино в Курской области, несмотря на полученное ранение, сообщает ТАСС. Это произошло в приграничной зоне, где жители находились в опасности в течение шести месяцев.

    «Спасибо солдату, кто нас вывел. Большое спасибо. Это наш герой. Для нас он герой. Мы шесть месяцев прожили в заточении. Спасибо большое всем. И вам, и ему. Всем, кто нас освободил», – отметил один из спасенных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Курской области погибла, когда прикрыла свою дочь во время обстрела со стороны ВСУ, российские военные спасли из украинского плена 56 жителей Курской области, а также мужчина, помогавший корреспонденту Евгению Поддубному, помог местным жителям укрыться от атак украинских дронов.

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    12 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире

    Отряд «Тигр» нанес удары по позициям ВСУ в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове

    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире
    @ Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы отряда «Тигр» нанесли по позициям вооруженных сил Украины удары в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове (позывной – «Кубинец»), который был командиром отряда, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

    «Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарища», – сообщил Кожемяко в комментарии к видео в Telegram.

    На опубликованном видео российские военные подписывают снаряды: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова» или «…за брата – Кубинца». Также есть надписи «...за Лешего» и «...за пацанов», передает РИА «Новости».

    Кроме того, показаны обстрел позиций вооруженных сил Украины и пораженные цели.

    Напомним, Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО Ефремову звание Героя России. Ефремов организовывал отряд «Тигр» и был его первым его командиром.

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    12 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Под Красноармейском уничтожили колумбийских наемников

    В поселке Шевченко под Красноармейском уничтожили группу наемников из Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий в поселке Шевченко, расположенном к югу от Красноармейска, была уничтожена крупная группа колумбийских наемников, размещенных в местном доме культуры, который подвергся мощному удару.

    В поселке Шевченко, расположенном к югу от Красноармейска, уничтожена большая группа наемников из Колумбии, передает ТАСС. Эту информацию сообщили местные жители, которые были эвакуированы из данного населенного пункта. По их словам, присутствие колумбийских наемников в поселке не было секретом, и они проживали там достаточно долго.

    Жители рассказали, что несколько десятков наемников расквартировались на территории местного дома культуры. Именно этот объект подвергся одному из самых мощных ударов, в результате которого здание полностью выгорело, и большая часть наемников погибла. Местные жители отметили, что атака была внезапной, и многие погибшие не успели покинуть место дислокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийские наемники начали покидать вооруженные силы Украины массово. Сообщалось, что колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэс, подозреваемый в теракте и наемничестве, был заключен под стражу. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу наемника из Колумбии, воевавшего на стороне украинских вооруженных сил и незаконно пересекшего границу России.

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    10 февраля 2025, 04:34 • Новости дня
    Артиллерия уничтожила две украинские БМП с десантом под Курахово

    Артиллерия уничтожила две украинские БМП с десантом под Курахово, погибли два десятка солдат

    Tекст: Максим Попов

    По мешьшей мере две бронемашины пехоты ВСУ с десантом были уничтожены артиллерийскими ударами к западу от Курахова в ДНР, сообщили источники в силовых ведомствах.

    Как сообщило ТАСС, в результате артиллерийского обстрела к западу от Курахова в ДНР были уничтожены две бронемашины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом. Огонь велся по украинским позициям с использованием тяжелой артиллерии.

    «К западу от Курахова были уничтожены две украинские БМП с десантом. Огонь велся из тяжёлой артиллерии», – цитирует агентство источник в силовых ведомствах.

    По данным источника, в результате ударов были ликвидированы как минимум 20 украинских военнослужащих.

    Ранее ВСУ перебросили свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область.

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    10 февраля 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков: Власти делают все для помощи людям на оккупированных землях Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти предпринимают все необходимые меры для поддержки жителей на оккупированных территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, Песков отметил, что Россия делает все возможное для оказания помощи и поддержки людям, находящимся на территориях, оккупированных киевским режимом. Он подчеркнул, что эта работа является приоритетной для российских властей, передает ТАСС.

    Песков заявил, что обсуждение создания гуманитарного коридора для жителей Курской области ведется через военные каналы и не может быть доступно широкому кругу лиц.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном для обсуждения мер поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий.

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    11 февраля 2025, 13:53 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых и штурмовой бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней, Мартыновкой, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Писаревкой и Юнаковкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА.

    В плен сдались двое военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 550 военнослужащих, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров, 1844 бронемашины, 1924 автомобиля, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники.

    Как отметил ранее российский военкор Евгений Поддубный, потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

    Как сообщало Минобороны, за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    11 февраля 2025, 12:57 • Новости дня
    Военных ВСУ приговорили к 31 году на двоих за преступления в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским военнослужащим Дмитрию Пиляю и Александру Середе вынесли приговор по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области, сообщил Следственный комитет России.

    Обвиняемые признаны виновными в терроризме и получили 31 год лишения свободы на двоих. Преступление было совершено в августе 2024 года, Пиляй и Середа незаконно пересекли российскую границу с целью совершения террористических актов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Боевики ВСУ в Кореневском районе Курской области запугивали местное население и препятствовали эвакуации гражданских, угрожая применением оружия. Они занимали частные домовладения и неоднократно открывали огонь по мирным жителям и российским военнослужащим. Российские военные задержали их в ходе боевых действий в сентябре.

    Пиляй приговорен к 15 годам лишения свободы, из которых он проведет первые три года в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима. Середа осужден на 16 лет, также с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

    Пиляй ранее заявлял, что их обманом направили в Курскую область, а командиры оставили их, после чего они решили сдаться.

    Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор о лишении свободы пятерым украинским военнопленным, обвиняемым в участии в террористической организации, назначив наказания от пяти лет восьми месяцев до шести лет заключения.

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    11 февраля 2025, 12:08 • Новости дня
    Москалькова: Москва и Киев работают над гуманитарным коридором в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона проводит обсуждения с украинской стороной и Международным Комитетом Красного Креста об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обсуждение создания гуманитарного коридора для жителей Курской области ведется через военные каналы и не может быть доступно широкому кругу лиц. Он указывал, что российские власти предпринимают все необходимые меры для поддержки жителей на оккупированных территориях Курской области.

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    12 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    На незаконно попавшего в Курскую область испанского журналиста завели дело

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении испанского журналиста Альберто Рохаса из издания El Mundo возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы России в Курской области, сообщил российский Следственный комитет.

    Следствие установило, что в феврале 2025 года Рохас вместе с военнослужащими вооруженных формирований Украины пересек границу без необходимых документов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что он какое-то время находился в Суджанском районе Курской области.

    Предпринимаются меры по установлению местонахождения Рохаса и его задержанию.

    Ранее в России избрали заочную меру пресечения в виде ареста двум журналистам из Соединенных Штатов за незаконное пересечение российской границы в Курской области.

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    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью

    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны? Подробности

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    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

    Поистине наполеоновские планы озвучил президент Франции – его страна, как и Европа в целом, хочет включиться в глобальную гонку за лидерство в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Впрочем, первая же попытка французов создать собственный ИИ обернулась позором. О чем идет речь и каков реальный потенциал Франции в данной области? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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