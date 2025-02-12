Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские дипломаты будут продолжать свою работу по распространению информации о зверствах украинских боевиков в Курской области, передает ТАСС.

Песков добавил, что дипломаты активно информируют своих коллег на международных площадках и в двусторонних отношениях о ситуации в Курской области, в том числе о событиях в селе Николаево-Дарьино.

Представитель Кремля отметил, что жители села Николаево-Дарьино более шести месяцев были заложниками украинских солдат, которые использовали их как живой щит.

Он также выразил сожаление по поводу того, что западные СМИ не уделяют должного внимания зверствам ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.