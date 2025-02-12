За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Кремль: Дипломаты России продолжат рассказывать о зверствах ВСУ в Курской области
Российские дипломаты продолжают информировать международное сообщество о зверствах украинских боевиков в Курской области, где ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, российские дипломаты будут продолжать свою работу по распространению информации о зверствах украинских боевиков в Курской области, передает ТАСС.
Песков добавил, что дипломаты активно информируют своих коллег на международных площадках и в двусторонних отношениях о ситуации в Курской области, в том числе о событиях в селе Николаево-Дарьино.
Представитель Кремля отметил, что жители села Николаево-Дарьино более шести месяцев были заложниками украинских солдат, которые использовали их как живой щит.
Он также выразил сожаление по поводу того, что западные СМИ не уделяют должного внимания зверствам ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.