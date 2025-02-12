Песков не стал комментировать вопрос о возможной встрече Путина с Уиткоффом

За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.4 комментария
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Рябков заявил на пресс-конференции о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва, передает ТАСС. «Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [отношения РФ и США] балансируют на грани разрыва», – подчеркнул он.
Он также отметил, что прежняя администрация США во главе с Джо Байденом внедрила идею гибридной войны, стремясь нанести России стратегическое поражение. Это привело к усилению конфронтационной составляющей в отношениях между двумя странами, что стало причиной их обострения.
Рябков выразил обеспокоенность политикой Соединенных Штатов в области нераспространения ядерного оружия, указывая на ослабление его контроля. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО вовлекаются в совместные ядерные миссии, что представляет собой серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия.
По мнению Рябкова, новая администрация США может привести к значительными переменам в политическом курсе Вашингтона. Однако Москва не питает иллюзий о кардинальном улучшении отношений с Вашингтоном, считая, что двухпартийный консенсус в США видит Россию как «острого противника», добавил он.
Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном.
Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине
«Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».
«Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.
«Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.
«Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».
Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».
Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.
Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.
В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.
Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.
Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.
Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».
По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.
Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.
Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.
Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».
Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.
Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».
По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».
«Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.
В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.
Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений
По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.
Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.
Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.
Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.
Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.
Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.
Фогель выразил благодарность своей стране за усилия, приложенные к его освобождению, и отдельно поблагодарил российского лидера за решение помиловать его, передает Ura.ru.
«Я искренне рад вернуться на Родину... Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», – заявил Фогель.
В Белом доме также поблагодарили Путина за этот шаг, назвав его «очень справедливым и разумным».
Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.
Власти США подчеркнули, что его освобождение произошло в результате обмена заключенными между США и Россией, передает ТАСС. По словам представителей администрации США, этот обмен является значительным шагом в процессе урегулирования украинского кризиса.
В июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства Марку Фогелю, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ, а впоследствии США объявили его «незаконно задержанным».
Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%
По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».
Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.
«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – приводит слова америкаснкого лидера РИА «Новости».
«Я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой. Я думаю, что это… может сыграть большую и важную роль в прекращении войны», – заявил президент США после того, как поприветствовал Фогеля возле южного портика Белого дома под падающим снегом.
Также американский президент назвал освобождение Фогеля актом великодушия со стороны президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post.
По данным Fox News, переговоры в Москве вел Стив Виткофф посланник президента США на Ближнем Востоке, который якобы провел более трех часов разговаривал с Владимиром Путиным. Официальных комментариев Белого дома по поводу встречи не поступало.
Кроме того, американский лидер заявил, что в среду из «одной страны» будет освобожден второй американец, имя которого, по его словам, очень узнаваемо.
Марк Фогель с американским флагом на плечах выглядел усталым, но счастливым. Он выразил благодарность президенту США и Виткоффу за их усилия, и отметил, что «навсегда будет в долгу перед ними».
«Президент Путин был очень добр, даровав мне помилование», – добавил он.
Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией.
В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.
Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине
В рамках своей миссии Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки, передает Bloomberg.
Келлог хочет обсудить с европейскими официальными лицами их готовность возглавить усилия по предоставлению сил сдерживания для обеспечения долговременного мирного урегулирования. Соединенные Штаты, скорее всего, не будут предоставлять войска для этих целей, но могут оказать иную поддержку, пишет Bloomberg.
Кроме того, как сообщает Bloomberg, на встречах с союзниками Келлог намерен призвать их увеличить расходы на оборону. В то же время, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России и использовать замороженные российские активы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности сосредоточится на теме мирного урегулирования конфликта на Украине; сообщалось, что США хотят представить свой план по разрешению кризиса на Украине на этой конференции, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.
Рубио заявил о возможности для США воспользоваться выходом Прибалтики из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией
Рубио в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) назвал решение стран Прибалтики «историческим достижением для евроатлантической безопасности».
«Страны Балтии разорвали энергетические связи с Россией», – заявил Рубио, отметив, что это «открывает новые возможности для американского энергетического сектора».
Он поздравил Эстонию, Латвию и Литву «с синхронизацией с европейской электросетью».
Напомним, страны Балтии присоединились к единой европейской системе электросетей, завершив выход из энергетической системы БРЭЛЛ. Выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ грозит им экономической деградацией.
Американист Дудаков: Освобождение Фогеля запустит переговорный процесс по Украине
«В освобождении Марка Фогеля немалую роль сыграл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По своему менталитету он – девелопер из Нью-Йорка – во многом близок Дональду Трампу по складу характера. Таким людям из бизнеса американский лидер доверяет больше, чем карьерным дипломатам», – отметил американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что именно Уиткофф вел переговоры между Израилем, палестинским движением ХАМАС, Египтом и Катаром. «Теперь Трамп начинает его привлекать к работе и на российско-украинском направлении», – указал собеседник. При этом спецпосланником президента США по вопросам Украины и России остается Кит Келлог. Политик, скорее всего, выступает «лицом переговорного процесса», полагает Дудаков. Эксперт не исключает, что Уиткофф, в свою очередь, продолжит заниматься непубличной дипломатией на украинском треке.
Освобождение Фогеля политолог назвал важным событием во внутриамериканской повестке. «Трамп обещал семье этого американца вернуть его на родину. Теперь он может сказать, что сдержал свое слово», – уточнил спикер. Со стороны России передача бывшего заключенного Вашингтону – это сигнал, продолжил аналитик.
«Москва таким образом подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США, но на взаимовыгодных условиях», – подчеркнул Дудаков. С этим, по его мнению, связана и реакция Трампа на освобождение Фогеля. «Главе Белого дома хотелось бы договориться и по Украине. Другое дело, что этот вопрос сложнее, чем освобождение одного американца, который находился в российской тюрьме», – рассуждает политолог.
«Вместе с тем визит Уиткоффа в Москву показывает, что переговорный трек, скорее всего, активизируется в ближайшее время», – прогнозирует спикер. При этом, по мнению аналитика, «шансов договориться у спецпосланника по Ближнему Востоку больше, чем у карьерных дипломатов США». «Для Трампа это оптимистичная история, ведь он отправляет своего лучшего переговорщика на работу по украинскому направлению. Для Вашингтона оно становится одним из приоритетных», – заключил Дудаков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что освобождение из российской колонии американца Марка Фогеля может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. По словам президента США, Вашингтон добился «огромного прогресса» во взаимодействии с Москвой. «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – сказал он.
Напомним, во вторник российская сторона освободила Фогеля. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Власти США подчеркнули, что освобождение Фогеля произошло в результате обмена заключенными между США и Россией.
Трамп не уточнил условия возвращения гражданина США, но назвал сделку «очень честной, очень справедливой». Он сообщил, что еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля. Сам Фогель отметил, что «президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня».
Марк Фогель был сотрудником американского посольства, после этого он работал преподавателем англо-американской школы в Москве. В 2021 году его задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже нашли марихуану и гашишное масло. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч. 3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
Любопытно, что предыдущая администрация Джо Байдена ранее добилась обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой нашли менее одного грамма гашишного масла, но не включила в потенциальные списки обмена Фогеля.
Депутат Горелкин: Маск признал радиовещание устаревшей технологией пропаганды
«Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он безусловно прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?», – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.
«Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией», – отметил Горелкин.
«Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И «Радио Свобода», и «Голос Америки» (признаны иноагентами) используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети. Доподлинно известно, что с помощью этих происходит вербовка граждан тех государств, на территории которых осуществляется вещание. Я своими глазами видел срочный трудовой договор «Радио Свободы»: в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США», – добавил депутат.
«Голос Америки» и «Радио Свобода» давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.
«Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.
«Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за «Голос Америки» и «Радио Свобода» он возьмется с не меньшим упорством», – добавил он.
«Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше», – заключил Матвейчев.
Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают один млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – объяснил предприниматель свою позицию.
Маск ответил на пост Ричарда Гренелла, спецпосланника президента США по особым поручениям. Тот назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.
В МИД России считают, что идея Маска связана с тем, что радиостанции «пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма. При этом, по мнению Марии Захаровой, в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет. «Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».
Сенатор Алексей Пушков назвал призыв американского бизнесмена закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» проявлением здравого смысла. «Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Маск обрушился с критикой на USAID, назвав его «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку». На минувшей неделе администрация США фактически приостановила деятельность агентства.
Позднее Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха». Газета ВЗГЛЯД писала, что произойдет с данной структурой в будущем.
Reuters: США планируют надавить на Европу для покупки американского оружия для Украины
В Белом доме разработали план, согласно которому европейские союзники должны будут приобрести больше американского оружия для Украины, передает Reuters.
По данным издания, такое решение может укрепить позиции Киева в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.
В случае, если план будет формализован, это успокоит украинские власти, которые опасались, что США могут блокировать дальнейшую помощь стране.
Отмечается также, что американские чиновники, включая украинского посланника по украинскому регулированию отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Келлог отказался подтвердить этот план, но отметил, что США «всегда рады продавать оружие, произведенное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны».
Национальный советник по безопасности США Майк Вальц в интервью NBC News заявил, что основным принципом является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт. При этом пока неизвестно, будут ли США просить европейские страны покупать оружие через коммерческие контракты или напрямую из американских запасов, что может занять годы.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.
Делегация из России приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне
Делегация из России, в составе которой были религиозные и общественные деятели, приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Это мероприятие считается важной частью духовной и политической жизни в США. Президент фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Гайдамака отметил важность возрождения этого события в США и рассказал, что российская делегация была приглашена организаторами с американской стороны, передает ТАСС.
По словам Гайдамаки, во время мероприятия состоялись встречи с множеством представителей из политики, бизнеса и религиозных организаций. Российская делегация посетила выступления президента США и спикера палаты представителей Майка Джонсона. Гайдамака подчеркнул, что это мероприятие предоставляет возможность выстраивания и поддержания отношений между США и Россией на основе библейских ценностей.
Гайдамака также рассказал о встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Робертом Адерхолтом, который выразил поддержку фонду «Национальная духовная трапеза». Тем не менее он отметил, что многие американские законодатели опасаются подобных контактов из-за возможных объяснений с ФБР.
«С нами готовы контактировать только те люди, которые готовы идти на некоторый риск», – сказал Гайдамака.
По его словам, встречам сопутствовали и трудности: члены российской делегации стали объектом нападок со стороны агрессивно настроенных лиц, выдающих себя за украинцев. В частности, одного из пасторов оскорбили, а фото участников делегации разместили в интернете с призывом к преследованию. Гайдамака был вынужден обратиться за защитой к Секретной службе США.
Примечательно, что при въезде в США Гайдамака не столкнулся с длительной проверкой в аэропорту, что он считает положительным изменением в отношении американских властей к российским гражданам.
Ранее Владимир Зеленский возмутился тем, что значительное количество депутатов Верховной рады покинули Украину для участия в молитвенном завтраке в Вашингтоне.