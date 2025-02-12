Ростех решил показать в Абу-Даби новый РПЛ-7, которому «позавидовал бы Рэмбо»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» представила на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, сообщает РИА «Новости». Индустриальный директор Бекхан Оздоев отметил, что новое оружие отличается высокой эргономикой и удобством использования, что делает его выделяющимся среди аналогов. «Если бы Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», – подчеркнул Оздоев.

РПЛ-7 создан под патрон 7,62х39 миллиметров, обладает высокой надежностью и точностью. Пулемет позволяет вести огонь с обеих рук и может быть дооснащен дополнительным оборудованием, что делает его еще более универсальным.

Кроме РПЛ-7, на выставке представлены новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Эти модели отличаются укороченной формой и малогабаритностью, что также повышает их удобство использования. По словам Оздоева, российские стрелковые образцы по-прежнему остаются одними из самых востребованных в мире.

Помимо стрелкового оружия, «Ростех» представляет новые барражирующие боеприпасы «Куб-2-1Э» и «Куб-2-2Э», которые уже применяются в ходе СВО. Эти дроны-камикадзе эффективно уничтожают огневые точки и бронетехнику противника, благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам.

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