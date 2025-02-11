Путин призвал увеличить число врачей в Калужской области

Путин поручил увеличить количество врачей в Калужской области

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе встречи обсуждались вопросы здравоохранения в регионе. Губернатор отметил, что за последние пять лет фармацевтическая отрасль региона более чем удвоилась в сопоставимых ценах, передает ТАСС.

Президент, в свою очередь, подчеркнул важность увеличения числа врачей, заявив: «Хорошо. Но, думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать».

Также Шапша сообщил Путину, что в Калужской области открыли кафедры ядерной и общей медицины в Калужском государственном университете и Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета.

Он отметил, что данные кафедры готовят специалистов для работы в медицинских учреждениях региона, что является значительным вкладом в развитие здравоохранения.

Кроме того, на встрече Путин поднял вопрос о 222 незаконных свалках и предложил решения для улучшения транспортной ситуации. Путин также отметил важность поддержки деревообрабатывающей отрасли из-за сложностей с реализацией продукции на мировых рынках.