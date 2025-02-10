Запущена университетская программа празднования 80-летия атомной промышленности

Фальков и Лихачев университетскую программу празднования 80-летия атомной промышленности

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщается в Telegram-канале Минобрнауки, дали старт программе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Масштабная программа включает более 200 мероприятий, разработанных совместно Минобрнауки и Росатомом. В них примут участие свыше 190 вузов России. Фальков отметил важность инициативы, подчеркнув, что она нацелена на студентов, которым предоставляется возможность ознакомиться с передовыми исследованиями и высокотехнологичными разработками.

«Создание этой университетской программы дает возможность узнать о самых передовых исследованиях, познакомиться с высокотехнологичными разработками и вдохновиться на создание собственных инженерных решений. Очень важно, что сейчас такая крупная, образцовая и перспективная корпорация, как Росатом, принимает активное участие в развитии российской системы высшего образования», – сказал министр.

Программа также направлена на популяризацию достижений атомной науки и технологий, освещение новых побед и перспектив атомной промышленности. Среди ключевых мероприятий значатся молодежная программа WORLD ATOMIC WEEK, летний атомный университет БРИКС, тематический день в рамках празднования 80-летия атомной промышленности на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе», университетские смены с Движением Первых, а также отраслевые дни Росатома в университетах.