Фонд «Защитники Отечества» анонсировал встречи ветеранов СВО с работодателями

Первое мероприятие состоялось в Кузбассе при поддержке компании «Россети Сибирь». Ветераны смогли узнать об условиях работы, вакансиях и возможностях карьерного роста в компании, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель департамента переобучения и трудоустройства фонда Ольга Татаренко заявила, что такие встречи дают возможность более детально обсудить условия труда с одним конкретным работодателем. Это помогает ветеранам, вернувшимся из зоны боевых действий, найти работу и оставаться опорой для своих семей.

Компания «Россети Сибирь» предлагает ветеранам более 80 вакансий. Ветераны могут пройти обучение в учебном центре «СибКЭУЦ», чтобы освоить профессию энергетика. Программа обучения рассчитана на один месяц, после чего ветераны смогут приступить к работе.

Заместитель генерального директора «Россети Сибирь» Сергей Казак отметил, что ветераны имеют большой жизненный опыт и стремление созидать, что делает их ценными работниками. Компания предлагает не только стабильную работу, но и социальную поддержку, включая реабилитацию и отдых для детей сотрудников.

Опыт, полученный в Кузбассе, будет использован и в других регионах, включая Забайкальский край. Ветеран СВО Сергей Нигматулин выразил благодарность фонду за организацию встречи и отметил важность прямого контакта с работодателями для успешного трудоустройства.