Остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники военный погиб в зоне СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Ибрашев погиб 3 февраля в Волчанске Харьковской области, передает «Sputnik Южная Осетия». Он стал известен благодаря своему подвигу в Южной Осетии в 2008 году, когда он с пулеметом наперевес остановил колонну грузинской военной техники. Кадры с его участием облетели мировые СМИ.

В 2023 году Ибрашев добровольно отправился в зону СВО.

Ибрашев родом из Астрахани. Он случайно узнал себя на известных снимках 2008 года спустя много лет. СМИ сначала ошибочно решили, что героем был Бато Дашидоржиев, погибший вскоре после событий. По словам Ибрашева, он перегородил дорогу грузинской колонне по приказу командира, который пошел на переговоры с военными.

«Мне кричали: «пропусти», «уйди с дороги», но я отвечал: «не уйду, у меня приказ». Журналисты спрашивали, ради чего я стою. Я отвечал: «ради Родины», а ради чего еще?» – рассказывал он. Ибрашеву исполнился 41 год 16 января, и он отпраздновал свой день рождения в зоне СВО.