Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Российские военные практически завершили зачистку Успеновки под Красноармейском
Село Успеновка под Красноармейском практически полностью зачищено от украинских вооруженных сил, однако остаются немногочисленные очаги сопротивления.
Село Успеновка, расположенное к западу от Красноармейска, практически полностью зачищено от Вооруженных сил Украины, подтвердили представители силовых структур ТАСС.
Оставшиеся на территории населенного пункта силы украинской армии оказывают небольшое сопротивление. «Успеновка практически зачищена от украинских сил», – заявил собеседник агентства.
По данным силовых структур, операция по зачистке близка к завершению, и основные боевые действия в этом районе подходят к концу. Ситуация в селе остается под контролем российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, в результате чего ВСУ заминировали центр города перед отступлением, а для удержания Красноармейска Украине нужно значительно больше военных сил.