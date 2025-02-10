Российская делегация посетила Национальный молитвенный завтрак в США

Делегация из России приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

Tекст: Вера Басилая

Делегация из России, в составе которой были религиозные и общественные деятели, приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Это мероприятие считается важной частью духовной и политической жизни в США. Президент фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Гайдамака отметил важность возрождения этого события в США и рассказал, что российская делегация была приглашена организаторами с американской стороны, передает ТАСС.

По словам Гайдамаки, во время мероприятия состоялись встречи с множеством представителей из политики, бизнеса и религиозных организаций. Российская делегация посетила выступления президента США и спикера палаты представителей Майка Джонсона. Гайдамака подчеркнул, что это мероприятие предоставляет возможность выстраивания и поддержания отношений между США и Россией на основе библейских ценностей.

Гайдамака также рассказал о встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Робертом Адерхолтом, который выразил поддержку фонду «Национальная духовная трапеза». Тем не менее он отметил, что многие американские законодатели опасаются подобных контактов из-за возможных объяснений с ФБР.

«С нами готовы контактировать только те люди, которые готовы идти на некоторый риск», – сказал Гайдамака.

По его словам, встречам сопутствовали и трудности: члены российской делегации стали объектом нападок со стороны агрессивно настроенных лиц, выдающих себя за украинцев. В частности, одного из пасторов оскорбили, а фото участников делегации разместили в интернете с призывом к преследованию. Гайдамака был вынужден обратиться за защитой к Секретной службе США.

Примечательно, что при въезде в США Гайдамака не столкнулся с длительной проверкой в аэропорту, что он считает положительным изменением в отношении американских властей к российским гражданам.

Ранее Владимир Зеленский возмутился тем, что значительное количество депутатов Верховной рады покинули Украину для участия в молитвенном завтраке в Вашингтоне.