Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям Замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины в Киеве объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечают эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Зеленского к отопительному сезону. Чем грозит нехватка газа украинской экономике и бытовым потребителям? Подробности Перейти в раздел

Меркель вмешалась в борьбу за власть не на стороне Украины Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад не должен допустить победы России на Украине, оказалось выдернутым из контекста. Меркель действительно так считает, но в данной ситуации работает против интересов властей Украины и даже собственной партии. Что это с ней? Подробности Перейти в раздел

«Я была единственная женщина на весь полк». Как многодетная мать прошла СВО «Офицеры полка приняли меня как сестру и относились ко мне как к сестре, а для меня они уже – как братья. Я за каждого до сих пор переживаю». Ветеран СВО Зебахан Авазмурадова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему многодетная мать решила отправиться в зону спецоперации и как мусульманская замужняя женщина чувствовала себя в полностью мужском коллективе. Подробности Перейти в раздел

США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС Соединенные Штаты «очень заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС или же в идеале развалить». Такими словами эксперты объясняют внезапную ссору между США и ЮАР. Президент Южно-Африканской Республики уже заявил, что его «не запугать», но насколько действительно его страна способна выдержать этот удар и какое значение данный конфликт имеет для России? Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Зеленский в ужасе из-за завтрака Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

Меркель: Нельзя допустить победы России Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

График примирения России и Украины Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать? Перейти в раздел