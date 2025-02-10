Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Силы ПВО России сбили 15 украинских дронов за ночь
Российские ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА в нескольких регионах
За ночь российская противовоздушная оборона сбила 15 украинских дронов над различными регионами, включая Краснодарский край и Брянскую область.
Как сообщает ТАСС, средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них были сбиты над территорией Краснодарского края, три над Брянской областью, два над Ростовской областью, а по одному над Белгородской и Курской областями, а также над Республикой Крым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила беспилотники в Ростовской области, а также сбила три украинских дрона в Брянской области.