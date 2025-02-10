С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.46 комментариев
Система ПВО уничтожила беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО в Ростовской области отразили атаку беспилотников на Миллеровский район
В ночь на понедельник в Миллеровском районе Ростовской области были уничтожены беспилотники, предпринявшие попытку воздушной атаки, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Как отметил Слюсарь в своем Telegram, ночью враг предпринял попытку атаковать район с помощью беспилотных летательных аппаратов. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив вражеские беспилотники.
По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на земле нет, подчеркнул глава региона.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Краснодаре обломки украинского беспилотника, сбитого над городом, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже.