В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Вайдель анонсировала выход Германии из ВОЗ и Парижского соглашения
АдГ запланировала выход Германии из ВОЗ, Парижского соглашения и миграционного пакта
Если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) придет к власти, страна выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения и миграционного пакта, заявил кандидат в канцлеры Алиса Вайдель.
«В первый же день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, прекратим участие в миграционном пакте (ООН), выйдем из ВОЗ и расторгнем Парижское климатическое соглашение», – приводит РИА «Новости» слова Вайдель на предвыборном мероприятии в городе Ной-Изенбург.
Также политик отметила, что в случае победы на выборах АдГ введет немедленный мораторий на недавно принятый закон о ускоренном предоставлении гражданства, который позволяет натурализоваться в Германии в течение трех лет пребывания.
Вайдель подчеркнула, что с первого дня партия начнет закрывать границы и высылать всех, кто въехал в страну незаконно. Она заверила, что границы Германии будут надежно закрыты. Кроме того, финансовая помощь просителям убежища будет заменена натуральными выплатами, отметила кандидат на пост канцлера ФРГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бундестаге решили обсудить запрет партии АдГ в Германии. Ранее делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» не поддержали поправку, осуждающую участие России в конфликте на Украине, 69% делегатов проголосовали против ее включения в предвыборную программу.