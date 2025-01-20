Zeit сообщил о предстоящем обсуждении запрета АдГ в Бундестаге

Zeit: В Бундестаге рассмотрят предложение запрета партии «Альтернатива для Германии»

Tекст: Елизавета Шишкова

На фоне приближающихся федеральных выборов АдГ является одной из самых популярных политических сил в стране, передает RT.

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кармен Вегге выступила в поддержку инициативы, заявив, что АдГ «действует против свободного, демократического строя государства». Вегге призвала своих коллег в парламенте поддержать предложение о запрете.

Ранее делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» не поддержали поправку, осуждающую участие России в конфликте на Украине, 69% делегатов проголосовали против ее включения в предвыборную программу.

Между тем сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры.