Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Zeit сообщил о предстоящем обсуждении запрета АдГ в Бундестаге
Zeit: В Бундестаге рассмотрят предложение запрета партии «Альтернатива для Германии»
На следующей неделе Бундестаг обсудит предложение запрета партии «Альтернатива для Германии», поданное межпартийной группой депутатов.
На фоне приближающихся федеральных выборов АдГ является одной из самых популярных политических сил в стране, передает RT.
Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кармен Вегге выступила в поддержку инициативы, заявив, что АдГ «действует против свободного, демократического строя государства». Вегге призвала своих коллег в парламенте поддержать предложение о запрете.
Ранее делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» не поддержали поправку, осуждающую участие России в конфликте на Украине, 69% делегатов проголосовали против ее включения в предвыборную программу.
Между тем сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры.