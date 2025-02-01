В Германии начались массовые протесты против миграционной политики

Тысячи протестующих вышли на улицы Германии после голосования по миграции в Бундестаге

Tекст: Мария Иванова

Протесты в Германии начались после принятия Бундестагом резолюции фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов об ужесточении миграционной политики, передает ТАСС. В центре Карлсруэ около 5 тыс. человек прошли маршем, хотя ожидалось всего 500 участников. По оценке полиции, мероприятие прошло мирно.

Подобные же акции состоялись в Мангейме, где организаторы рассчитывали собрать около 2 тыс. человек. В Баварии в протестах в Вюрцбурге и Аугсбурге участвовали порядка 3,8 тыс. и 4,5 тыс. человек соответственно. Ожидается, что протесты пройдут и в других городах, таких как Кемптен и Пассау.

В Гамбурге на улицы вышли десятки тысяч человек по призыву более чем 20 организаций, чтобы выразить протест против миграционной политики ХДС. Организаторы сообщили о 80 тыс. участников демонстрации.

29 января Бундестаг одобрил план из пяти пунктов, который включает долгосрочный контроль на границах и депортацию лиц, которые должны покинуть страну. Документ носит рекомендательный характер. Несмотря на это, 31 января парламент отклонил законопроект, который был бы обязательным для исполнения. После этого порядка 60 человек пикетировали штаб-квартиру ХДС в Берлине.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила недовольство своим однопартийцем Фридрихом Мерцем, после того как резолюция его фракции по усилению миграционной политики получила поддержку от «Альтернативы для Германии» в парламенте.