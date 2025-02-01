Патриарх Кирилл заявил о благоприятных временах для РПЦ

Патриарх Кирилл отметил благоприятные условия для Русской церкви в новейшей истории

Tекст: Вера Басилая

По его словам, условия для деятельности Русской православной церкви настолько благоприятные, каковых не наблюдалось ранее. Однако он подчеркнул важность не расслабляться в это время, передает ТАСС.

«Если сегодня мы что-то упускаем, с нас особый спрос. Кому больше дано, с того больше и спросится. Поэтому никакого почивания на лаврах», – заявил патриарх.

Кроме того, патриарх отметил, что абсолютное большинство населения России считают себя верующими людьми. Он упомянул, что даже значительная часть мусульманской общины верит в единого Бога, что способствует формированию верующей среды в стране.

«Нам действительно дан такой особый период времени», – подчеркнул предстоятель РПЦ в ходе своего выступления после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом в Кремле поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации и выразил благодарность за вклад в развитие России.

