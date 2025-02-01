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Патриарх Кирилл заявил о благоприятных временах для РПЦ
Патриарх Кирилл отметил благоприятные условия для Русской церкви в новейшей истории
Русская православная церковь переживает самые благоприятные времена в новейшей истории, , но нельзя почивать на лаврах, заявил в день 16-летия своей интронизации патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, условия для деятельности Русской православной церкви настолько благоприятные, каковых не наблюдалось ранее. Однако он подчеркнул важность не расслабляться в это время, передает ТАСС.
«Если сегодня мы что-то упускаем, с нас особый спрос. Кому больше дано, с того больше и спросится. Поэтому никакого почивания на лаврах», – заявил патриарх.
Кроме того, патриарх отметил, что абсолютное большинство населения России считают себя верующими людьми. Он упомянул, что даже значительная часть мусульманской общины верит в единого Бога, что способствует формированию верующей среды в стране.
«Нам действительно дан такой особый период времени», – подчеркнул предстоятель РПЦ в ходе своего выступления после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом в Кремле поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации и выразил благодарность за вклад в развитие России.