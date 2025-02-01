Tекст: Александра Юдина

Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.