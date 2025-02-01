Госдеп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

Tекст: Максим Попов

Посольство России в США сообщило, что Госдеп подтвердил гибель троих россиян в результате авиакатастрофы, передает ТАСС.

Отмечается, что среди погибших – чемпионы мира в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская. Все они проживали в США и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.

В официальном заявлении российского диппредставительства отмечается: «Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники».

Напомним,столкновение самолета и вертолета произошло в ночь на четверг в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту Black Hawk – три человека.

Ранее следователи извлекли все самописцы из CRJ700 и Black Hawk, разбившихся над Вашингтоном.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом. Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.