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Госдеп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне
Государственный департамент подтвердил, что трое россиян погибли в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, говорится в сообщении российского посольства в США.
Посольство России в США сообщило, что Госдеп подтвердил гибель троих россиян в результате авиакатастрофы, передает ТАСС.
Отмечается, что среди погибших – чемпионы мира в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская. Все они проживали в США и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.
В официальном заявлении российского диппредставительства отмечается: «Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники».
Напомним,столкновение самолета и вертолета произошло в ночь на четверг в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту Black Hawk – три человека.
Ранее следователи извлекли все самописцы из CRJ700 и Black Hawk, разбившихся над Вашингтоном.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом. Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.
СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.