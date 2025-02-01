Власти извлекли самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета

Следователи извлекли все самописцы из CRJ700 и Black Hawk, разбившихся над Вашингтоном

Tекст: Максим Попов

Следователи из Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB) извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, сообщило ТАСС. Как отметил представитель NTSB, самописцы находятся в «хорошем» состоянии, что позволит получить необходимые данные для расследования.

Согласно его заявлению, из пассажирского самолета Bombardier CRJ700 были извлечены два самописца. Один из них фиксировал данные полета. Он в хорошем состоянии. Во второй самописец, который записывал разговоры пилотов, попала вода. Однако это не повлияет на ход расшифровки данных, отметил он..

Что касается военного вертолета Black Hawk, его самописцы были объединены, и следователи уверены, что смогут получить все необходимые данные.

Напомним,столкновение самолета и вертолета произошло в ночь на четверг в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту Black Hawk – три человека.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом. Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.