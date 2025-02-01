  • Новость часаСпецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    1 февраля 2025, 02:15 • Новости дня

    Власти извлекли самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета

    Следователи извлекли все самописцы из CRJ700 и Black Hawk, разбившихся над Вашингтоном

    Tекст: Максим Попов

    Все самописцы из столкнувшихся над Вашингтоном самолета и вертолета извлечены и находятся в хорошем состоянии, что позволит получить необходимую информацию для расследования.

    Следователи из Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB) извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, сообщило ТАСС. Как отметил представитель NTSB, самописцы находятся в «хорошем» состоянии, что позволит получить необходимые данные для расследования.

    Согласно его заявлению, из пассажирского самолета Bombardier CRJ700 были извлечены два самописца. Один из них фиксировал данные полета. Он в хорошем состоянии. Во второй самописец, который записывал разговоры пилотов, попала вода. Однако это не повлияет на ход расшифровки данных, отметил он..

    Что касается военного вертолета Black Hawk, его самописцы были объединены, и следователи уверены, что смогут получить все необходимые данные.

    Напомним,столкновение самолета и вертолета произошло в ночь на четверг в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту Black Hawk – три человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом. Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

    31 января 2025, 09:19 • Новости дня
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне

    Рябков заявил об отсутствии подвижек с агреманом новому послу России в США

    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о затягивании процесса получения агремана от США для нового российского посла, подчеркнув, что ситуация приближается к тревожной зоне.

    Рябков выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса получения агремана для нового российского посла в США, передает ТАСС.

    «С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет», – отметил Рябков.

    По его словам, отсутствие подвижек в этом вопросе вызывает беспокойство. Российская сторона ожидает от Вашингтона положительного сигнала о согласовании кандидатуры нового посла, чтобы избежать более серьезных дипломатических осложнений.

    Затягивание процесса агремана может неблагоприятно сказаться на двусторонних отношениях, однако российская сторона надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время, без перехода в «тревожную зону».

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    31 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот

    ABC News: Опытная женщина-пилот управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне

    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот
    @ Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, управляла опытная женщина-пилот с более чем 500 часами летного времени, сообщает ABC News.

    Женщина-пилот, управлявшая вертолетом Black Hawk, который потерпел крушение после столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне, имела значительный летный опыт, сообщает ТАСС. Она провела в воздухе более 500 часов.

    На борту также находились пилот-инструктор и командир экипажа. Отставной офицер сухопутных войск Джонатан Козиол отметил, что у пилота-инструктора полетный опыт превышал 1000 часов, а у командира экипажа – несколько сотен часов.

    Все трое членов экипажа погибли в результате катастрофы. По информации Reuters, Пентагон временно приостановил вылеты подразделения, к которому принадлежал вертолет, на двое суток. Газета The New York Times сообщила, что вертолет оказался в небе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, поскольку пилоты должны тренироваться в местах, где планируются их полеты. Экипаж часто использовался для перевозки представителей федеральной власти.

    Во время слушаний в Конгрессе кандидат на пост министра Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил о необходимости обсуждать подходящее время для тренировочных полетов военных вертолетов. Он подчеркнул, что такие полеты не должны проходить вблизи больших аэропортов, таких как аэропорт имени Рейгана.

    Катастрофа произошла вечером 29 января, когда пассажирский самолет American Airlines и вертолет столкнулись над рекой Потомак. На борту самолета, направлявшегося из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четверо члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Между тем эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    31 января 2025, 10:05 • Новости дня
    У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта

    Захарова: У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта

    У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат на брифинге заявила, что у трех жертв авиакатастрофы в США обнаружены российские паспорта. Она также добавила, что информация по еще одному погибшему в данный момент проверяется и будет доступна в ближайшее время, передает «Российская газета».

    В Telegram-канале российской дипмиссии выразили глубокие соболезнования семьям погибших и заявили, что ожидают официальных данных от американских властей.

    «В ближайшее время ожидаем получения сведений от Государственного департамента о погибших россиянах», – говорится в заявлении.

    Президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.


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    31 января 2025, 04:59 • Новости дня
    Вертолет в Вашингтоне помешал посадке самолета за день до катастрофы

    За сутки до авиакатастрофы вертолет мешал посадке рейса Republic Airways

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Republic Airways из Хартфорда в Вашингтон столкнулась с препятствием при посадке – вертолет вынудил самолет уйти на второй круг.

    За день до трагической авиакатастрофы в Вашингтоне, вертолет помешал посадке рейса авиакомпании Republic Airways, передает The Washington Post. Самолет, следовавший из Хартфорда, штата Коннектикут, был вынужден уйти на второй круг из-за внезапного появления вертолета на его пути.

    Вечером 29 января пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись возле вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из Канзаса, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди которых были участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Вертолет перевозил троих военнослужащих.

    После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Из воды были извлечены тела 28 погибших, и власти не рассчитывают найти выживших. Среди жертв оказались чемпионы мира по фигурному катанию в парах из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР, Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контакте с Россией по вопросу передачи останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смена диспетчеров в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, и выразил соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

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    31 января 2025, 08:04 • Новости дня
    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Спасатели обнаружили тела 40 жертв столкновения самолета и вертолета в США

    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.

    При столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибли по меньшей мере 40 человек. Тела были обнаружены как под водой, так и на берегу реки Потомак, сообщает ТАСС.

    Катастрофа произошла вечером 29 января в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета – трое военнослужащих. Оба воздушных судна рухнули в реку после столкновения.

    По данным источника, среди погибших числятся члены юниорской сборной США по фигурному катанию и известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ, и власти США уже связались с российскими представителями по вопросу передачи тел.

    Спасатели считают, что обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь. Однако в хвостовой части самолета, которая остается недоступной, могут находиться еще тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.

    Выяснилось, что в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов.

    Между тем президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    31 января 2025, 18:06 • Новости дня
    Трамп: Столкнувшийся с самолетом вертолет летел «слишком высоко»
    Трамп: Столкнувшийся с самолетом вертолет летел «слишком высоко»
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с самолетом, нарушил допустимую высоту полета, превысив предельные 200 футов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолетом над Вашингтоном, летел на высоте выше допустимой, передает ТАСС.

    «Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного выше», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что вертолет следовал на высоте, превышающей предельные 200 футов, что эквивалентно примерно 61 м.

    Ранее сообщалось, что в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.

    Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Вашингтоном. Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.

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    31 января 2025, 23:32 • Новости дня
    Пентагон засекретил имя погибшего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США раскрыло имена двух из трех членов экипажа военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, но по просьбе семьи имя третьего остается засекреченным.

    Министерство обороны США сообщил о засекречивании имени третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Имя сохраняется в тайне по просьбе семьи погибшего. Ранее были опубликованы данные о двух других членах экипажа: это сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

    Сержант О'Хара, которому было двадцать восемь лет, считается погибшим, но его идентификация еще не завершена. Старшина Ивс, тридцатидевятилетний житель Мэриленда, также числится среди погибших, но его останки еще не найдены.

    Между тем, глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли сообщил журналистам, что власти идентифицировали 28 жертв катастрофы. Всего извлечено 41 тело. Доннелли добавил, что информация о гибели уже передана 18 семьям пострадавших. Он также отметил, что самолет необходимо поднять из воды для завершения поисков.

    Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

    Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом. 

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

    Между тем, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта.

    Эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

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    31 января 2025, 09:35 • Новости дня
    АР: Эксперты предупреждали о катастрофе из-за перегруженного неба Вашингтона

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства, сообщает Associated Press в связи с произошедшим столкновением пассажирского самолета с вертолетом в небе над Вашингтоном.

    Как сообщает Associated Press, эксперты в области авиации уже давно предупреждали о возможности катастрофы из-за перегруженного воздушного пространства над Вашингтоном. Эти опасения подтвердились, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в столице США.

    «Это была катастрофа, которая ждала своего часа», – заявил Росс Эймер, отставной командир воздушного судна авиакомпании United Airlines. Он отметил, что перегруженность систем была очевидна многим опытным специалистам, передает ТАСС.

    Опрошенные AP эксперты подчеркивают, что даже при идеальных погодных условиях посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана может быть сложной из-за большого количества воздушных судов. Изначально этот аэропорт был рассчитан на пассажиропоток до 15 млн человек в год, однако сейчас он обслуживает более 26 миллионов.

    Трагедия произошла вечером 29 января, когда самолет авиакомпании American Airlines, прилетевший из штата Канзас, и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе над Вашингтоном. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на вертолете – по меньшей мере трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, и власти не надеются найти выживших.

    По данным газеты The Wichita Eagle, среди пассажиров самолета были члены юниорской сборной США по фигурному катанию, включая чемпионов мира по фигурному катанию в парах из России Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контактах с российской стороной для передачи останков погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.

    В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

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    31 января 2025, 04:48 • Новости дня
    Американским конгрессменам запретили использовать DeepSeek

    Конгрессменам США не разрешили пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek

    Tекст: Денис Тельманов

    Конгрессменам США запретили использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek из-за безопасности.

    Американским конгрессменам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek, сообщает Axios. В письме, адресованном департаментам Палаты представителей Конгресса США, говорится, что DeepSeek находится на рассмотрении и не разрешен для официального использования. Это ограничение вызвано опасениями по поводу безопасности данных.

    Ранее итальянское Управление по защите персональных данных заблокировало DeepSeek, сославшись на недостаточные ответы китайской компании о работе в Италии и несоответствие европейским нормативам. Представители китайского разработчика заявляют, что новая версия чат-бота R1 превосходит ChatGPT от OpenAI, хотя для ее создания было потрачено меньше средств.

    Рынки отреагировали на выпуск новинки: Nasdaq упал более чем на 3%, акции Nvidia, поставщика чипов для OpenAI, потеряли 16,86% стоимости. Агенство Bloomberg сообщило, что Microsoft и OpenAI подозревают несанкционированное получение китайской компанией технологий искусственного интеллекта OpenAI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский регулятор ограничил доступ к китайскому приложению DeepSeek из-за недостаточной информации о сборе и обработке персональных данных пользователей ограничил доступ.

    Wiz Research обнаружила утечку миллиона строк данных китайского стартапа DeepSeek, включая важные цифровые ключи и пользовательские истории запросов в ИИ-чатах.

    Китайский чат-бот R1 от компании DeepSeek за несколько дней своего существования радикально повлиял на рынок нейросетей, обвалив акции технологических гигантов США, и эксперты говорят, что утилита разработчиков из КНР способна полностью заменить американских конкурентов.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    31 января 2025, 12:13 • Новости дня
    В авиакатастрофе в США погиб бывший российский фигурист Кирсанов

    В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб бывший фигурист из России Александр Кирсанов

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший фигурист Александр Кирсанов из России погиб в результате авиакатастрофы в штате Вашингтон, сообщила его жена Наталья Гудина.

    Бывший фигурист из России Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в штате Вашингтон, США. Ему было 46 лет. Кирсанов родился в Москве и выступал в танцах на льду за три страны: Россию, Азербайджан и Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

    Кирсанов за свою спортивную карьеру он становился победителем чемпионата Азербайджана и завоевывал второе место на этапе юниорской серии Гран-при, представляя Россию.

    «Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – заявила в интервью ABC News его жена Наталья Гудина.

    Директор спортивного клуба в США Дуг Зегибе заявил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

    Ранее сообщалось, что к пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом в США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта.

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    31 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил о переговорах России и США по авиакатастрофе в Вашингтоне

    Дипломаты России и США начали переговоры по авиакатастрофе с россиянами под Вашингтоном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США ведут дипломатические переговоры по авиакатастрофе под Вашингтоном, в которой погибли граждане РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он сообщил о начавшихся консультациях, отметив, что такие происшествия требуют взаимодействия на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

    По его словам, в случае трагедий с участием граждан других стран, уведомление осуществляется через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что в данном случае работа дипломатии направлена на координацию формальностей, связанных с доставкой тел погибших россиян на родину.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы над Потомаком оказались граждане России. При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил.

    Трамп заявил, что авиакатастрофу спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Президент США опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы.

    В МИД России уточнили, что три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.

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    31 января 2025, 11:59 • Новости дня
    Спасатели начали извлечение обломков после крушения в Вашингтоне

    Стало известно о планах поднять обломки самолета и вертолета после крушения в Вашингтоне

    Tекст: Мария Иванова

    В Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.

    В пятницу следователи планируют продолжить работы по извлечению обломков двух воздушных судов, которые столкнулись в Вашингтоне, передает Reuters.

    В результате аварии погибли 67 человек. На месте катастрофы обнаружены черные ящики самолета American Airlines, который упал в реку Потомак после столкновения с армейским вертолетом Black Hawk. В пятницу водолазы предпримут попытки извлечь оставшиеся части летательных аппаратов.

    Национальный совет по безопасности на транспорте изучает запись переговоров в кабине и данные полета самолета CRJ700, на борту которого находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли при крушении. Также погибли трое членов экипажа вертолета.

    Причина столкновения пока не установлена, известно только, что инцидент произошел, когда региональный самолет пытался приземлиться в аэропорту имени Рональда Рейгана. Военные сообщили, что максимальная высота маршрута вертолета составляет 61 метр, но возможно, он летел выше. Столкновение произошло на высоте около 300 футов, согласно данным FlightRadar24.

    Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп бездоказательно предположил, что усилия по разнообразию, продвигаемые демократами, могли сыграть свою роль в происшествии. Его комментарии вызвали критику со стороны демократических лидеров, таких как Эл Шарптон, который подчеркнул, что важно сосредоточиться на семьях погибших, а не политизировать трагедию.

    Среди погибших были граждане России, Китая, Германии и Филиппин, а также жители Канзаса, откуда вылетел пассажирский рейс. Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин сообщил Reuters, что более половины тел жертв было найдено к четвергу.

    К пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.

    Ранее сообщалось, что эксперты предупреждали о перегруженности воздушного пространства.

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    31 января 2025, 23:54 • Новости дня
    США ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана

    Минтранс ограничил движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом, что стало крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

    Американский министр транспорта Шон Даффи заявил о введении ограничений на движение вертолетов вокруг аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщило РИА «Новости». Ограничения введены для обеспечения безопасности воздушного пространства после столкновения регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk.

    Напомним, Авиакатастрофа произошла накануне ночью. На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту вертолета – три человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

    Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

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