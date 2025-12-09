«Волонтеры Победы» провели акции в честь Дня Героев Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

«Волонтеры Победы» вышли на улицы и площади, названные в честь Героев Советского Союза и Героев России, где раздавали жителям листовки в виде писем-треугольников с информацией о подвигах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Добровольцы возлагали цветы к памятным местам и устраивали встречи с современными Героями, чтобы рассказать о важности традиций и героизма.

«День Героев Отечества напоминает нам о людях, которые своей силой духа, смелостью и верностью стране определяли историю России. Их подвиги – это не страницы прошлого, а живая опора нашего будущего», – подчеркнул и.о. исполнительного директора «Волонтеров Победы» Артемий Киселев. По его словам, добровольцы рассказывают о Героях, поддерживают служащих и формируют у молодежи понимание настоящего героизма.

На улицах крымских городов волонтеры раздавали листья с информацией о людях, в честь которых названы городские объекты – Михаиле Сохане, Надежде Лисановой, Николае Кривоште, Дмитрии Мухине и братьях Говыриных. Активистка Анна-Мария Шевченко рассказала, что цель акции – пробудить гордость и помнить о подвигах, благодаря которым освободили Ялту.

В Удмуртии добровольцы информировали жителей о значении имен на их улицах. В Курске напомнили о 22 улицах, названных в честь Героев Советского Союза, а «Волонтеры Победы» раздавали письма-треугольники и Георгиевские ленты. Аналогичные мероприятия прошли в Киргизии и Приднестровье, где рассказывали о достижениях Героев, включая распространение биографии Юрия Гагарина.

В регионах России мероприятия включали встречи с героями специальной военной операции в школах Нижнего Новгорода и Самарской области. В Петербурге к Обелиску «Городу-герою Ленинграду» прошла торжественная церемония возложения цветов с участием руководителей города. В Тюменской области активисты устроили патриотический квартирник с песнями, письмами для ветеранов и атмосферой гордости за общее наследие.

В Татарстане и других регионах волонтеры отправили письма поддержки и новогодние поздравления Героям страны, отдавая дань уважения их подвигу и поддерживая традицию личных посланий.