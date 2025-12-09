Семья экс-ректора вуза Казани лишена имущества по решению суда

Суд Татарстана обратил имущество Алибаевых на 33 млн рублей в доход государства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение суда по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова было полностью исполнено, сообщает прокуратура Татарстана. Семья бывшего ректора Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева – КАИ Тимура Алибаева лишилась имущества и денежных средств на общую сумму 33 млн рублей. Этот вердикт был ранее подтвержден Верховным судом Татарстана.

Иск против Алибаева и его супруги Лиры Алибаевой, которая работала начальником отдела расходов управления Федерального казначейства по Татарстану был подан лично прокурором республики Альбертом Суяргуловым.

Проверка показала, что Алибаева приобрела права на три квартиры в Ново-Савиновском районе Казани и получила более 24 млн рублей, которые были переведены на зарубежный счет в Турции. Чтобы скрыть собственность, она оформила имущество на свою мать, чей единственным доходом была пенсия по старости, после чего имущество перешло к Лире Алибаевой по наследству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура направила иск о передаче в доход России имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на сумму 5,4 млрд рублей. Суд ранее постановил изъять имущество на сумму в 30 млн рублей у замглавы Росалкогольтабакконтроля Дениса Гуляева, который не смог подтвердить свои доходы. В ноябре суд изъял у экс-замглавы Ростехнадзора Фролова имущество на 1,6 млрд рублей.



