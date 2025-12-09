Песков заявил о контактах России и США по мирному плану

Песков: Москва ждет результатов обсуждения плана США по Украине с Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

«Они [контакты] постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению. Обсуждение сейчас уже ведется [американцами] с Киевом», – уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли контакты между Россией и США после встречи президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

По его словам, Россия ожидает итогов этих консультаций, а сейчас диалог продолжается «на уровне имеющихся контактов».

Ранее Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, который был подготовлен совместно с европейскими лидерами и сокращен до 20 пунктов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о разочаровании тем, что Зеленский пока не ознакомился с предложением США.