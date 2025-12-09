  • Новость часаСамолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях
    Конгрессвумен потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    Axios: США стали сильнее давить на Зеленского
    Счетная палата сообщила о росте госдолга России в 2025 году
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    9 декабря 2025, 12:28 • Новости дня

    Яшина заочно приговорили к реальному сроку в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировой судебный участок Тушинского района столицы заочно приговорил бывшего муниципального депутата и иноагента Илью Яшина* (в списке террористов и экстремистов) к реальному сроку заключения.

    Яшина заочно признали виновным по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений», передает ТАСС.

    Ему назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии общего режима.

    Ранее Яшин уже привлекался к ответственности и был помилован президентом России Владимиром Путиным, но впоследствии вновь оказался ответчиком по новому делу.

    Напомним, Яшина заочно арестовали на два месяца.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    8 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    @ t.me/er_molnia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оружие и специальные патроны для борьбы с дронами были переданы военнослужащим спецоперации на Украине партией «Единая Россия» и фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».

    Передачу осуществили в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области, где с бойцами встретился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят», – заявил Якушев. Он также выразил благодарность бойцам за подвиги на фронте и отметил, что к инициативе присоединился екатеринбургский фонд, объединяющий ветеранов и участников спецоперации.

    Якушев отметил, что многие, кто больше не находится на передовой, продолжают поддерживать фронт и в гражданской жизни, чтобы способствовать приближению победы. К инициативе могут присоединиться и другие организации, разделяющие патриотические взгляды. Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что «каждая отправка техники – это незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов».

    «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине оказывает помощь как фронту, так и жителям освобожденных территорий. За это время собраны миллиарды рублей на поддержку военнослужащих – поставляются техника, оборудование и гуманитарные грузы. По данным партии, за весь период спецоперации уже доставлено более 145 тыс. тонн гуманитарной помощи, а на территории новых регионов организована сеть гуманитарных центров и пунктов выдачи.

    Ранее «Единая Россия» передала технику участникам СВО в Запорожье.

    8 декабря 2025, 19:48 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания после появления в сети видео с концерта, где он был вместе со своей гражданской супругой Светланой Павелецкой.

    На этих кадрах видно, что подруга Кулебы одета в вечернее платье с глубоким декольте, она интенсивно жестикулирует под музыку, в то время как экс-министр и окружающие сидят спокойно.

    Видео было сделаны на мероприятии с участием певца Дмитрия Монатика (MONATIK) на фоне продолжающегося военного конфликта в стране, сообщает Regnum. Такое поведение вызвало волну критики в украинских соцсетях, где многие осудили, что украинская элита отдыхает на концертах, в то время как большинство граждан ежедневно страдают от последствий войны.

    Ранее стало известно, что Кулеба расстался с женой и начал совместную жизнь с Павелецкой, которая проживает в квартире стоимостью около 282 тыс. долларов.

    В феврале Павелецкая открыла в Киеве магазин интимных товаров. По ее словам, несмотря на критику СМИ, создание секс-шопа во время конфликта – это уже ее четвертый бизнес-проект. Она уверена, что это предприятие создаст новые рабочие места и пополнит бюджет страны налогами.

    Также известно, что Кулеба убедил своего 18-летнего сына не идти служить в Вооруженные силы Украины и продолжить учебу в университете. 8 декабря экс-министр объяснил, что сам не вступил в ряды добровольцев на фронт из-за усталости на предыдущей работе.

    Ранее бывший министр иностранных дел Украины заявлял, что киевский режим ожидает тяжелая реальность и тактическое поражение.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Одесситы начали переодеваться в евреев

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе на улицах начались проверки документов у представителей еврейской общины, так как некоторые мужчины начали переодеваться в евреев ради свободного передвижения, сообщили украинские СМИ.

    Полиция Одессы начала проверять документы у прохожих, чтобы выявить украинцев, переодевающихся в евреев ради более свободного перемещения по городу, сообщает Lenta.ru. Информация об этом появилась со ссылкой на слова местных жителей, которые поделились своими наблюдениями в социальных сетях.

    Пользователи социальных сетей рассказали, что случаи проверки участились за последние дни. Правоохранители на улицах обращаются к мужчинам, одетым в традиционную еврейскую одежду, и просят предъявить удостоверения.

    Ранее в Одессе толпа людей разгромила микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования.

    8 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    @ Ministry of Energy Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V (принадлежит Газпрому).

    Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V., принадлежащей Газпрому, по иску «ДТЭК Крымэнерго», передает ТАСС.

    В материалах суда указано, что в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией активы «ДТЭК Крымэнерго» были национализированы, а украинская сторона инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций.

    Трибунал в Гааге 1 ноября 2023 года постановил взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации в пользу «ДТЭК Крымэнерго» и начислить проценты до момента выплаты. В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.

    В июле 2025 года суд выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в ABN Amro Bank N.V. по заявлению «ДТЭК Крымэнерго». Оператор «Турецкого потока» пытался добиться добровольного снятия ареста, а затем потребовал в суде Амстердама отменить ограничения или обязать украинскую компанию сделать это под страхом штрафа, но суд в прошении отказал и постановил дополнительно выплатить 1999 евро судебных издержек.

    South Stream Transport B.V. занимается транспортировкой природного газа из России через Черное море в Турцию и европейские страны, компания зарегистрирована в Нидерландах.

    Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций «Крымэнерго», находившегося в федеральной собственности, Республике Крым.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    8 декабря 2025, 19:53 • Новости дня
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размеры гонораров певицы Ларисы Долиной за корпоративы и график ее выступлений не изменялись в последнее время, заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

    «Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений на закрытых мероприятиях) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», – сказал Пудовкин News.ru.

    Он опроверг появившиеся в Сети сообщения о повышении или снижении расценок на концерты Долиной. При этом директор отказался назвать точную сумму гонорара, однако подчеркнул, что суммы в 4,5–5 млн рублей певица не получала ни на одном корпоративе. Такие суммы, добавил Пудовкин, публикуют лишь посредники из концертных агентств.

    Пудовкин также рассказал, что певица сталкивается с угрозами после скандала вокруг ее жилья. По его словам, ситуация вышла за рамки разумной критики.  По словам директора, на Долину посыпались проклятия, насмешки, прямые угрозы. Он признал право аудитории на недовольство, но осудил переход на личности и издевательства. Пудовкин также сообщил, что скандал подорвал здоровье артистки, вызвав серьезный стресс

    Ранее Адвокат покупательницы квартиры артистки Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица извинились перед ее клиенткой только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

    Лурье решила не отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    8 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подробно обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.

    В своем выступлении Путин напомнил, что, «по традиции, в конце года мы проводим Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы оценить ход большой совместной работы по достижению национальных целей развития». Глава государства подчеркнул, что эта работа включает «все уровни власти, деловые и научные круги, институты развития и общественные организации и, конечно, граждан», и именно благодаря консолидации усилий удается «двигаться вперед, определять будущее страны», сообщает официальный сайт Кремля.

    Путин отметил, что национальные проекты остаются центральными инструментами развития. «Для их полноформатного запуска была сформирована целая нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов», который основан на оценках граждан и бизнеса. Он сообщил, что 19 нацпроектов стартовали успешно, а «из 121 показателя семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения», хотя в целом ориентиры текущего года достигнуты.

    Президент обратил внимание на улучшение общественных оценок: «Повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление государственных услуг в электронном виде». Кроме того, «42 процента жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды».

    После анализа промежуточных итогов Путин назвал перечень системных задач правительства на 2026 год.

    Первая задача – переломить демографический спад

    Президент подчеркнул, что именно демография должна стать основой будущей работы. «Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», – заявил он. Несмотря на ранее принятые меры, «к сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться», отметил глава государства.

    Путин перечислил шаги, которые уже предусмотрены для изменения демографической ситуации: запуск нацпроекта «Семья», включение показателя рождаемости в оценку эффективности глав регионов, введение корпоративного демографического стандарта. Он подчеркнул рост готовности граждан заводить детей: «В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей».

    При этом глава государства указал на необходимость расширения мер поддержки. По его словам, с рождением каждого следующего ребенка помощь должна становиться «более весомой, более ощутимой». Также он отметил важность развития «вовлеченного, ответственного отцовства».

    Путин поручил правительству подготовить комплексные решения для перелома тенденции и «актуализировать региональные программы повышения рождаемости».

    Вторая задача – обеспечить рост доходов граждан

    Путин сообщил, что экономика в текущем году прошла ожидаемый этап замедления, но ситуация контролируема. «По итогам года темпы роста ВВП составят около процента, но и инфляция будет около или даже ниже шести процентов». Он подчеркнул, что созданы предпосылки для ускорения развития: «Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон 4-5%».

    Он напомнил, что правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года. Документ ориентирован на создание «современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях». Президент поручил начать его реализацию незамедлительно, чтобы к концу 2025 года были сформированы условия для достижения темпов роста «не ниже мировых».

    Третья задача – изменить структуру внешней торговли

    Путин заявил, что структура экспорта и импорта требует технологического обновления. «Структура внешней торговли России должна стать более технологичной», – отметил он. За последние годы удалось «расшить узкие места в логистике, страховании, платежной инфраструктуре для экспортеров и импортеров».

    Президент подчеркнул необходимость смещения акцентов: экспорт – в сторону сложной продукции, импорт – в сторону товаров, которые пока не имеют российских аналогов или требуют низкоквалифицированного труда. Важной частью задачи остается расширение использования национальных валют в расчетах.

    Четвертая задача – обеление экономики

    Путин заявил, что развитию конкурентной среды мешают нелегальный оборот товаров и теневая занятость. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», – подчеркнул он. Речь идет об устранении «незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве».

    Президент отметил, что меры должны быть деликатными. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации, усилить контроль за обращением наличных денег», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что честный бизнес должен получить «прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», а государство – рост поступлений в бюджеты всех уровней.

    Пятая задача – повышение производительности труда

    Президент отметил, что производительность труда является одним из ключевых факторов экономического роста. «Чем она выше, тем устойчивее наши компании, предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции», – сказал он. В 2021-2024 годах средний рост производительности составлял 0,7 процента, а в ряде отраслей наблюдалась отрицательная динамика.

    Путин поручил запустить отраслевые центры компетенции, вовлекать больше компаний и распространить проекты повышения эффективности на «все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы». Особенно он выделил отрасли с большими резервами: торговлю, строительство, сельское хозяйство, туризм и транспорт.

    Шестая задача – ускорить внедрение отечественных технологий

    Шестая ключевая задача, которую правительство должно решить в следующем году, касается широкого и ускоренного внедрения отечественных инноваций, включая технологии искусственного интеллекта, автономные системы и цифровые платформы.
    «В текущем году у нас заложены основы новой технологической политики, приняты серьезные решения в сфере нормативного регулирования, например, в области беспилотной авиации. Запущены национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В следующем году к ним добавится еще один – в сфере биоэкономики», – заявил глава государства.

    «Понимаю, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные, они требуют решения массы вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации. Тем не менее от сборки и упаковки, так сказать, проектов нужно быстрее переходить к фронтальной работе. Темп их реализации должен серьезно возрасти», – добавил президент.

    По его словам, правительству важно донастроить систему управления технологической политикой, а особое внимание уделить созданию стимулов как для разработчиков новых решений, так и для их потребителей.

    «Результатом нацпроектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение, мы много раз об этом говорили с коллегами, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться. Отмечу, что проекты технологического лидерства существуют не сами по себе, а имеют системное значение для всех сфер жизни. Их результаты необходимы для успешной реализации наших инициатив и программ развития по всем направлениям именно на передовой технологической базе», – подчеркнул Владимир Путин.

    8 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины

    Мерц и Макрон заявили Зеленскому о решающих днях для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили Владимиру Зеленскому о наступлении решающих дней для завершения конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения конфликта на Украине, передает «Газета.Ru». Согласно сообщениям украинских СМИ, лидеры подчеркнули, что у Европы «много карт в руках».

    В этот же день, как писала британская The Independent, Зеленский также намерен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Ключевыми темами переговоров становятся поиск путей урегулирования конфликта на Украине, гарантии безопасности со стороны Вашингтона и обсуждение возможных мирных инициатив.

    Отмечается, что Франция и Британия находятся в достаточно стесненных финансовых условиях, что сказывается на объемах поддержки Украины. По мнению источников издания, эти ограничения могут оказать существенное влияние на перспективы дальнейшей помощи и переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своем разочаровании из-за того, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном.

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что Германии придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне для обсуждения переговоров между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    8 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Глава МИД Польши созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава польского МИД Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря.

    Министры иностранных дел провели встречу в дистанционном формате, обсуждая ситуацию в Европе и вопросы безопасности на фоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», – заявил Сикорский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Участниками Совета государств Балтийского моря, помимо Польши, являются Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия, а также представители Европейской комиссии. О каких-либо конкретных решениях по итогам заседания пока не сообщается.

    Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус обвинил Россию в «превращении Балтики в зону конфронтации».

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превращении Балтики в зону нестабильности.

    8 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Суд вернул Туапсинский морской порт государству

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государству по решению арбитражного суда Краснодарского края вернули три гектара земли и стратегическую инфраструктуру Туапсинского морского коммерческого порта, сделка 1996 года признана незаконной из-за фиктивного долга.

    Суд признал незаконным вывод из государственной собственности активов Туапсинского морского коммерческого порта в 1996 году, передает РИА «Новости».

    В судебном решении указывается, что поводом для передачи имущественного комплекса стало невозвращение фиктивного долга по кабальному кредитному договору с Южно-Черноморским коммерческим банком, заключенному бывшим руководителем рыбколхоза «Родина» в декабре 1994 года.

    Договор предусматривал кредит в размере 2,5 млрд рублей под 190% годовых, при этом в случае просрочки ставка повышалась до 380% годовых, а в залог передавались стратегические активы.

    Судом установлено, что мировое соглашение 1996 года, по которому кредитору вместе с задолженностью отошел весь имущественный комплекс порта, включая гидротехнические сооружения, привело к незаконной передаче объектов, не подлежавших отчуждению.

    Впоследствии контроль над портом перешел к компании «Вониксель Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которую связывают с иностранным инвестором Шахларом Новрузовым. В результате рассмотрения дела суд постановил возвратить портовое имущество, поскольку предприятие имело стратегическое значение для безопасности страны.

    Напомним, в ноябре Арбитражный суд Кубани признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Инстанция взыскала в доход России Туапсинский морской коммерческий порт и Темрюкский терминал.

    8 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты оценили призывы в Германии переименовать улицы с советскими названиями

    Эксперты: Немецкое общество не поддержит борьбу с социалистическими топонимами

    Эксперты оценили призывы в Германии переименовать улицы с советскими названиями
    @ Gregor Fischer/DPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея по изменению социалистических топонимов в Германии не найдет поддержки у весомой части населения, у которой с ГДР связаны хорошие воспоминания. Также против будут некоторые парламентарии и молодые члены левых движений, сказали газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и политолог Артем Соколов. Ранее в Берлине призвали к переименованию улиц с советскими названиями.

    «У инициативы по переименованию социалистического наследия несколько задач. Во-первых, это попытка отвлечь часть общества от насущных проблем, во-вторых – самопиар Эвелин Цупке. Я уверен, ни власти, ни большинство немецкого населения не поддержат это предложение», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. По его словам, в условиях, когда страна «не просто стагнирует, а деградирует», некоторые отдельные политики пытаются «зацепиться за какие-то эфемерные идеологические постулаты».

    «Инициативы по изменению названий улиц в Германии встречают поддержку, если только они связаны с денацификацией. Например, переименование площадей, ранее названных в честь Адольфа Гитлера и других нацистских деятелей», – добавил Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «Также недавно берлинская Моренштрассе, которая переводится, как «улица Мавров», стала Антон-Вильгельм-Амоштрассе – в честь первого немецкого ученого, родившегося в Африке. Кампания была проведена в контексте антиколониальной риторики. Впрочем, даже это вызвало значительное сопротивление местных жителей», – напомнил собеседник.

    «На этом фоне можно почти с полной уверенностью сказать, что и переименование социалистических названий не будет реализовано. У немалого количестве немцев с ГДР связаны хорошие воспоминания. Другая часть выступает за максимальное сохранение исторического наследия, не несущего явного негативного или дискриминационного характера», – указал он.

    «Против выступят и некоторые парламентские партии, например, та же «Альтернатива для Германии». Не поддержат инициативу и молодые члены левых движений и политических сил. А это тоже солидная часть немецкого общества», – детализировал собеседник.

    «Позиция же государственных и местных органов управления по этому вопросу может разниться. Она будет зависеть от мнения бургомистра и состава городского совета. Но в любом случае, в данный исторический период немецкие власти ни в Берлине, ни на местах не считают целесообразным изменение социалистических топонимов. Это дорого, долго и не входит в число насущных проблем», – заключил Соколов.

    Ранее Эвелин Цупке, комиссар ФРГ по делам жертв диктатуры Социалистической единой партии Германии, призвала к переименованию улиц, названных в честь Владимира Ленина, а также бывших функционеров СЕПГ.

    «Спустя 35 лет после объединения Германии ни одна улица не должна носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Назвать улицу в честь кого-то – это проявление уважения со стороны нашего современного демократического общества. Однако эти люди олицетворяют страдания тысяч жертв», – заявила Цупке в интервью газете Bild.

    В Восточной Германии наследие ГДР сохранилось, среди прочего, в названиях улиц, посвященных Обществу германо-советской дружбы (DSF), Сельскохозяйственному производственному кооперативу (LPG) и другим. По мнению Цупке, переименование этих улиц «пошлет правильный сигнал в 35-ю годовщину объединения Германии».

    В общине Йерихов (земля Саксония-Анхальт) процесс изменения названий уже дошел до судебных разбирательств. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила против переименования более 40 улиц, хотя ранее поддерживала инициативу. Решение может вступить в силу 26 января по итогам рассмотрения дела высшим административным судом, пишет РБК.

    В свою очередь, местные власти в таких городах, как Науэн (земля Бранденбург) и Вайсенфельс (земля Саксония-Анхальт), открыто проигнорировали требование о переименовании «социалистических» улиц, заявив, что вопрос даже не рассматривается, пишут СМИ.

    8 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского

    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кот-мышелов Ларри не стал сопровождать главу британского правительства Кира Стармера и главу киевского режима Владимира Зеленского в резиденцию на Даунинг-стрит, сообщает The Guardian.

    На фотографиях, опубликованных The Guardian, видно, как Ларри сидит у дверей рядом с высокопоставленными гостями, однако, когда двери открылись, кот развернулся и ушел в другую сторону, передает ТАСС.

    В момент входа лидеров государств Зеленский жестом указал на Ларри, привлекая внимание к его поведению.

    В прошлом году кот Ларри сбежал со встречи с Зеленским.

    9 декабря 2025, 08:04 • Новости дня
    Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России

    Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России
    @ missisvoronezh

    Tекст: Мария Иванова

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа стала самой красивой девочкой России по итогам финала VII национального конкурса красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025», передает ТАСС.

    Финал конкурса прошёл в Москве, где за главный титул соревновались 73 ребенка со всей страны.

    Директор конкурса Ирина Кирсанова отметила, что каждый участник уже является победителем: «Каждый ребенок, вышедший на сцену нашего конкурса, – уже победитель. Каждый из них проделал огромный путь, преодолел волнение и достойно показал себя и свой родной город, поэтому все без исключения уезжают сегодня домой с титулами, коронами, лентами и ценными подарками». Она также добавила, что победительницы начинают подготовку к международному этапу.

    Кроме Стеллы Крикуновой, в тройку лучших вошли 11-летняя Дарису Чойдонова из Бурятии и 12-летняя Алена Чжао с Алтая. Уже 8 января эти три финалистки будут представлять Россию в Грузии на престижном конкурсе «World star rising 2026».

    Конкурс «Маленькие мисс и мистер Россия мира» проходит в стране с 2019 года и объединяет победителей региональных и муниципальных этапов, которым от трех до 17 лет. В этом году участники боролись не только в шести возрастных категориях, но и в отдельной номинации для детей с ограниченными возможностями. Главные призы – участие в международном конкурсе и поездка в Турцию.

    Напомним, в конце ноября многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025».

