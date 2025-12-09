Tекст: Денис Тельманов

Войска группировки «Север» продолжили формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер».

На Сумском направлении после небольшого затишья вновь возросла интенсивность боев. Российские штурмовые подразделения при поддержке авиации, ударных БпЛА «Герань-2» и артиллерии продвинулись на двух участках фронта на глубину до 200 метров.

Противник попытался контратаковать в районе Мирополья с применением западной бронетехники, но, понеся потери, отступил, был уничтожен БМП CV-90.

В ночное время противник пытался скрыто завести штурмовые группы в районы Андреевки, Кондратовки и Садков, однако комплексными ударами было уничтожено шесть украинских боевых групп.

На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не зафиксировано, артиллерия наносила удары по позициям противника в районах Барило и Бабаковки.

На Харьковском направлении «Северяне» вели тяжелые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего участка фронта. Российская авиация и РСЗО «Солнцепек» наносили точечные удары по выявленным позициям ВСУ.

В Вильче удалось расширить позиции на 300 метров и занять до 25 домовладений. В Лимане занято 10 зданий и захвачено пять опорных пунктов, продвижение составило до 400 метров. В районе Шиповатого ударами БпЛА был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

На Меловом и Хатнем участках отмечено продвижение российских групп по лесополосам на 300 метров. На Липцовском направлении существенных изменений не было. Командование ВСУ из-за нехватки людей было вынуждено формировать сводные подразделения из частей, понесших потери.

Суточные потери украинской стороны составили более 170 человек и большое количество техники, включая бронетехнику, артиллерию, беспилотники, склады с боеприпасами и средства связи. Президент России Владимир Путин в своей речи подчеркнул, что долг каждого – чтить героев и поддерживать их идеалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные приблизились к Орехову после освобождения Новоданиловки. Подразделения группировки «Днепр» освободили Новоданиловку в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в ДНР.

Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре и не дают подразделениям ВСУ проводить активные действия.