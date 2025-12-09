Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.13 комментариев
РИА «Новости»: Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном
Супруга Артема Колюбаева приобрела просторный таунхаус стоимостью более 600 тыс. долларов неподалеку от Вашингтона спустя полтора года после переезда в США.
Журналисты РИА «Новости» выявили, что супруга Артема Колюбаева, давнего соратника экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в сентябре 2023 года приобрела таунхаус в тридцати минутах езды от Белого дома.
Недвижимость стоимостью 603,5 тыс. долларов расположена в тихом районе, дом имеет площадь 168 кв. м, три спальни, современные кухню и ванные, а также благоустроенный двор.
Во дворе дома корреспонденты агентства заметили Volvo XC60 2025 года выпуска, стоимость которого в США превышает 50 тыс. долларов. На окнах дома были заметны частично опущенные жалюзи.
До недавнего времени Катерина Колюбаева называла себя беженкой, столкнувшейся с трудностями после событий февраля 2022 года, однако спустя 18 месяцев она приобрела собственное жилье в престижном пригороде.
Артем Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака и многократно фигурировал в журналистских расследованиях о финансах окружения бывшего главы офиса президента.
В 2023 году он публично отвергал подозрения в незаконной деятельности и не раз заявлял о непричастности к госслужбе, называя публикации СМИ попыткой создать сенсацию.
Уход Ермака с поста главы офиса президента стал следствием коррупционного скандала, в рамках которого украинские антикоррупционные органы провели масштабные проверки ряда высокопоставленных лиц и компаний, включая «Энергоатом» и бизнесмена Тимура Миндича.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского.
В доме бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака во время обыска нашли куклу вуду и множество оккультных предметов.
Украинские пограничники получили официальное письмо с указанием не выпускать уволенного Андрея Ермака за границу.