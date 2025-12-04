Главой Биробиджана избран ветеран СВО

Ветеран СВО Алексей Кузьмин стал новым мэром Биробиджана

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Биробиджане новым мэром избран ветеран СВО Алексей Кузьмин, сообщает администрация столицы ЕАО. Решение приняли депутаты городской Думы на внеочередном заседании по итогам тайного голосования. Но сначала народные избранники заслушали программы и задали вопросы всем кандидатам, включенным в окончательный список, представленный губернатором Еврейской автономной области.

В итоге Кузьмин набрал 15 голосов. Другие претенденты Александр Жидков и Елена Лескова получили два и один голос соответственно, Ирина Алешичева поддержки депутатов не получила.

Новый мэр участвовал в региональной кадровой программе «Доблесть Хингана» и имеет опыт работы в муниципалитетах. С 2016 по 2019 год Кузьмин занимал различные должности в органах местного самоуправления Облученского района, затем стал первым заместителем главы администрации Облученского городского поселения, а потом возглавил его.

В апреле 2025 года Кузьмин сложил полномочия главы и перешел в администрацию Ленинского района. С октября 2025 года он работал заместителем главы Биробиджана по внутренней политике.

