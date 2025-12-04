Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Теннисистка Потапова сменила гражданство с российского на австрийское
Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что сменила спортивное гражданство с российского на австрийское.
По ее словам, ее заявление на получение гражданства одобрено австрийским правительством, передает ТАСС.
«Мне нравится Вена, и я с нетерпением жду, когда она станет моим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», – сообщила Потапова.
Потаповой 24 года, она занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство.