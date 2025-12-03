Подписан указ о привлечении в Россию специалистов из стран с высоким индексом развития

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно Указу, государство готово оказывать всестороннее содействие тем иностранным гражданам, которые проявили свои способности в значимых для России областях – от науки и технологий до культуры, спорта и предпринимательства. Поддержка предполагается для тех, кто обладает уникальными компетенциями, готов разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности и видит свое будущее в России как государстве–цивилизации., передает телеграм-канал Миграционный пост.

Отмечается, что указ ориентирован прежде всего на граждан стран с высоким уровнем человеческого развития по оценкам ООН. Потенциальными кандидатами могут стать признанные ученые и исследователи, победители международных олимпиад и соревнований, студенты ведущих мировых университетов, востребованные специалисты, а также деятели культуры и искусства, чьи успехи получили международное признание. Среди них также предприниматели, способные внести вклад в развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей российской экономики.

Для работы с кандидатами будет создана специальная инфраструктура. МВД России определит некоммерческую организацию, учрежденную Агентством стратегических инициатив, которая займется приемом ходатайств и проведением экспертных оценок. Она сможет взаимодействовать как с иностранцами, находящимися в России, так и с теми, кто проживает за ее пределами. Эксперты будут анализировать представленные достижения и личные качества заявителей, после чего МВД примет окончательное решение с учетом всех проверок, предусмотренных миграционным законодательством.

Поддержка для признанных талантливых иностранцев и их семей будет включать помощь в оформлении документов, сопровождение при переезде, содействие в трудоустройстве и адаптации в российских регионах. Уже на территории России такие лица смогут обратиться в подразделения МВД для получения разрешения на временное проживание без учета квоты или сразу вида на жительство – при подтверждении владения русским языком.

Принятие Указа стало итогом системной работы Штаба по поддержке переезда и адаптации импатирантов в Россию, созданного в 2024 году по поручению президента России. Новый механизм должен стать дополнительным стимулом для привлечения в страну специалистов, способных укрепить научно-технологический потенциал и способствовать развитию регионов.

