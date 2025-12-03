В музее «Атом» на ВДНХ представили документальный фильм «Земля, я с тобой»

Tекст: Елизавета Шишкова

Фильм, поставленный режиссером Ольгой Упоровой, представлен как масштабное путешествие, стремящиеся разрушить стереотипы об атомной энергетике, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В центре сюжета – диалог между певицей и блогером Ариной Даниловой и популяризатором отрасли, заместителем директора Департамента коммуникаций «Росатома» Константином Рудером. Их полемика стала структурным каркасом картины, проведя зрителя через ключевые объекты атомной промышленности в России и за рубежом.

После показа команда проекта встретилась с публикой. Ольга Упорова отметила, что самым важным в работе стало показать не только технологическую составляющую, но и людей, стоящих за развитием атомных инициатив, – инженеров, экологов, местных жителей и представителей бизнеса. Автор идеи Денис Плещенко подчеркнул: «Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту. Про то, как атомная энергия, оставаясь невидимой силой, становится мостом между странами, источником развития для удаленных территорий и реальным инструментом заботы об экологии».

Арина Данилова рассказала о своем переходе от скепсиса к пониманию, итогом которого стала ее авторская композиция «Земля, я с тобой», давшая название фильму.

Наибольший интерес зрителей вызвали материалы, снятые на уникальных площадках: плавучей атомной ТЭЦ «Академик Ломоносов» в Певеке, на строящейся АЭС «Аккую» в Турции, в Green City в Бангладеш и на Белоярской АЭС в Заречном, известной как мировой центр быстрых реакторов.

Премьеру провел актер театра и кино Денис Косяков, подчеркнувший значимость подобных проектов для формирования открытого диалога между отраслью и обществом.

Фильм размещен на канале Музея «Атом» и станет частью образовательных программ, направленных на популяризацию научных знаний и современных технологий.