    Москва и Вашингтон перестали отвлекаться на Европу и Украину
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    Названа дата визита Путина в Туркмению
    Песков поправил журналиста, назвавшего слова госсекретаря США Рубио «вбросом»
    Российская армия отрезала пути снабжения ВСУ под Купянском
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 19:00

    В музее «Атом» на ВДНХ представили документальный фильм «Земля, я с тобой»

    В музее «Атом» на ВДНХ представили документальный фильм «Земля, я с тобой»
    @ Пресс-служба ГК "Росатом"

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве состоялась премьера полнометражной документальной ленты «Земля, я с тобой», которую кинокомпания «Чайка» создала при поддержке сети инфоцентров атомной отрасли. Показ прошел 2 декабря в интерактивном музее «Атом» на ВДНХ.

    Фильм, поставленный режиссером Ольгой Упоровой, представлен как масштабное путешествие, стремящиеся разрушить стереотипы об атомной энергетике, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В центре сюжета – диалог между певицей и блогером Ариной Даниловой и популяризатором отрасли, заместителем директора Департамента коммуникаций «Росатома» Константином Рудером. Их полемика стала структурным каркасом картины, проведя зрителя через ключевые объекты атомной промышленности в России и за рубежом.

    После показа команда проекта встретилась с публикой. Ольга Упорова отметила, что самым важным в работе стало показать не только технологическую составляющую, но и людей, стоящих за развитием атомных инициатив, – инженеров, экологов, местных жителей и представителей бизнеса. Автор идеи Денис Плещенко подчеркнул: «Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту. Про то, как атомная энергия, оставаясь невидимой силой, становится мостом между странами, источником развития для удаленных территорий и реальным инструментом заботы об экологии».

    Арина Данилова рассказала о своем переходе от скепсиса к пониманию, итогом которого стала ее авторская композиция «Земля, я с тобой», давшая название фильму.

    Наибольший интерес зрителей вызвали материалы, снятые на уникальных площадках: плавучей атомной ТЭЦ «Академик Ломоносов» в Певеке, на строящейся АЭС «Аккую» в Турции, в Green City в Бангладеш и на Белоярской АЭС в Заречном, известной как мировой центр быстрых реакторов.

    Премьеру провел актер театра и кино Денис Косяков, подчеркнувший значимость подобных проектов для формирования открытого диалога между отраслью и обществом.

    Фильм размещен на канале Музея «Атом» и станет частью образовательных программ, направленных на популяризацию научных знаний и современных технологий.

    2 декабря 2025, 23:40
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    3 декабря 2025, 14:26
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    2 декабря 2025, 17:50
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    2 декабря 2025, 22:33
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно прогнозу потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет, самыми востребованными профессиями станут сварщики и швеи, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

    «Вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она отметила, что представители этих профессий вносят особый вклад, который  способствует технологическому развитию и суверенитету страны.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что растет интерес работодателей к участию в конкурсе профессионального мастерства. В 2026 году число номинаций в нем вырастет минимум до 25 благодаря предложениям от крупных компаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.  В ЛНР впервые открыли современный трактородром для подготовки трактористов.  Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают».

    3 декабря 2025, 00:05
    Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни
    Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни
    @ Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    О смерти актрисы сообщил в соцсети актер и режиссер Алексей Агранович, отметив, что она была «сложной и манящей». Причина смерти Качалиной не уточняется.

    «Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно», – написал Агранович о Качалиной в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Ксения Качалина (при рождении Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории имени Собинова, затем в 1995 году окончила ВГИК (мастерская С. Соловьева и В. Рубинчика).

    В кино дебютировала у Рубинчика в картине «Нелюбовь», за роль в которой получила премию кинофестиваля «Кинотавр». В ее фильмографии 19 киноработ, среди которых «Над темной водой» Д. Месхиева, «Три сестры» С. Соловьева, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» В. Бортко и другие.

    С 1992 по1996 год актриса состояла в браке с Иваном Охлобыстиным. В 2000-м году Качалина познакомилась с актером Михаилом Ефремовым, у пары родилась дочь. С 2004 года они были в разводе.

    3 декабря 2025, 01:20
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта по итогам переговоров в Кремле пока нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    2 декабря 2025, 21:54
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Баренцевом море специалисты выявили новый вид бактерий, способных питаться различными видами пластиковых отходов.

    В исследовании, проведенном учеными Новгородского государственного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова и Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, подробно описаны методы идентификации и анализа бактерий, передает Минобрнауки. Экспедиции в 2021-2023 годах позволили выделить микроорганизмы из наростов на разных пластиках, найденных в Баренцевом море, Кольском заливе и окрестностях Зеленецкой и Подпахты.

    Каждую культуру бактерий проверяли на способность использовать пластик как единственный источник питания, помещая их на минерализованную среду с порошком или волокнами ПЭТ, полиэтилена, полипропилена и полистирола. Критериями успешного разложения служили рост роста колонии, уменьшение массы пластика и визуальные признаки биоэрозии, а также отсутствие роста на среде без пластика.

    Для анализа повреждений на молекулярном уровне использовали метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье. Исследование показало разрушение химических связей и явные изменения структуры пластика после воздействия бактерий на протяжении свыше 40 суток.

    В генетическом анализе микроорганизмов удалось выделить девять культур. Среди них семь показали способность питаться пластиком разных видов. Известные штаммы включили роды Rhodococcus, Pseudomonas, Pseudoalteromonas и Rhodopirellula. Впервые на пластике в арктических водах обнаружена бактерия Persicitalea sp., которую раньше здесь не находили.

    Ученые утверждают, что процессы биодеструкции пластика в Арктике все еще недостаточно изучены, однако их открытие может стать основой для новых биотехнологических методов борьбы с пластиковым загрязнением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые предложили новый способ синтеза имидазолов для производства лекарств на основе атмосферного кислорода.

    3 декабря 2025, 18:04
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    РКН заблокировал игровую площадку Roblox

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    2 декабря 2025, 20:59
    В Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной
    В Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жалоба на решения по делу между Ларисой Долиной и Полиной Лурье зарегистрирована в Верховном суде России, рассмотрение состоится по установленной процедуре.

    Как передает ТАСС, Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. В пресс-службе суда сообщили, что жалоба будет рассмотрена «в установленном порядке».

    В августе прошлого года стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые связывались с ней с территории Украины. Мошенники убедили певицу перевести все свои накопления на якобы безопасный счет, а также продать принадлежащую ей квартиру, после чего Долина обратилась в полицию.

    Позднее Хамовнический суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной по иску Долиной, а Мосгорсуд подтвердил это решение. Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.

    Истец Полина Лурье заявляла о намерении обратиться в Верховный суд, который стал последней инстанцией по данному делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов обратился к руководству Верховного суда с просьбой подробно рассмотреть дело певицы Ларисы Долиной.

    Ларису Долину пригласили к участию в обсуждении проблем сделок на рынке вторичного жилья в Госдуме 17 декабря 2025 года. Круглый стол будет посвящен вопросам защиты прав граждан на вторичном рынке жилья.

    3 декабря 2025, 15:21
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    3 декабря 2025, 17:20
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    2 декабря 2025, 21:40
    В крупном ДТП на М-12 в Нижегородской области пострадали 17 человек

    В крупном ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области пострадали 17 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Арзамасском районе Нижегородской области на трассе М-12 столкнулись два автобуса и четыре автомобиля, пострадали 17 человек, а трассу в сторону Казани временно перекрыли, сообщили в ГАИ региона.

    ДТП с участием двух автобусов и четырех автомобилей произошло на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. В результате аварии 14 человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы, еще троим медицинскую помощь оказали на месте.

    Авария случилась вечером рядом с селом Костылиха. По информации ГАИ Нижегородской области, движение транспорта в сторону Казани на участке трассы М-12 полностью перекрыли для ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим. На место происшествия для координации работы оперативных служб выехал прокурор Арзамасского городского округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при столкновении трех машин в Нижегородской области погибли три человека и двое были ранены.

    В августе водитель погиб и еще два человека получили травмы при взрыве цистерны с углекислотой на М-12 под Арзамасом.

    В июне авария с участием трех автомобилей на трассе М-12 в Нижегородской области унесла жизни двух человек.


    3 декабря 2025, 03:20
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.

    Лавров напомнил, что в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне согласовали и зафиксировали важнейшее политическое обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». На этот раз, в ходе заседания в Вене 4-5 декабря российский министр иностранных дел пообещал уделить особое внимание «генезису нынешнего положения дел на венской площадке».

    «Скажу сразу: ситуация плачевная», – начал министр статью для «Российской газеты» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Лавров напомнил, что страны-члены ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, поставили на систему европейской безопасности с опорой на НАТО, поэтому с  середины 1990-х годов эти осуществляли экспансию НАТО, несмотря на заверения руководству СССР не делать этого.

    Он указал на то, как НАТО через ОБСЕ продвигает собственные, далекие от европейских, интересы, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека пренебрегает обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии с их расистскими законами, закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом и не только.

    Но если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса, крах станет неизбежен.

    «Наступление на правило консенсуса, а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников, продолжается не один год. «Преуспело» в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования», – подчеркнул мрачные итоги Лавров.

    Единственной надеждой для ОБСЕ глава МИД России видит возвращение всех участников Организации к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, и назвала деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом.

    Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит заместитель главы МИД Александр Грушко.

    2 декабря 2025, 20:30
    Силуанов: Россияне не заметят роста НДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов считает, что изменение НДС с 2026 года не скажется на ценах из-за особенностей денежно-кредитной политики.

    Россияне не заметят повышения НДС в 2026 году, уверен министр финансов Антон Силуанов. «Налог на добавленную стоимость – наиболее безболезненный налог. Да, действительно, он включается в цены, но в условиях жесткой ДКП, уверен, что мы не заметим это изменение налога», – цитирует ТАСС выступление Силуанова на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

    С 1 января 2026 года ставка НДС в стране вырастет с нынешних 20% до 22%, при этом для социально значимых товаров сохранится льготная ставка 10%. Силуанов отметил, что в качестве источника финансирования бюджета рассматривалось либо повышение налогов, либо увеличение заимствований.

    Министр пояснил, что увеличение заимствований могло бы привести к росту инфляции и удорожанию кредитов для экономики, что негативно сказалось бы на ее долгосрочных перспективах. Поэтому был выбран вариант с корректировкой налоговой нагрузки.

    Антон Силуанов подчеркнул, что пока Минфин не фиксирует влияния этого решения на цены. По его словам, даже при аналогичных изменениях в 2018-2019 годах значительных скачков цен не произошло, а сейчас роста стоимости товаров на фоне новостей об изменении ставки не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года основной ставки НДС на уровне 22%.

    Ранее глава государства утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей и с 2028 года до 10 млн рублей.

    Путин также подписал закон об освобождении от НДС вкладов в банках в драгоценных металлах.

    2 декабря 2025, 20:22
    Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером с обсуждения Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел краткую беседу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, уделив внимание впечатлениям гостей от прогулки по Москве.

    Путин подчеркнул, что «городские власти по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы», и выразил надежду, что гости увидели это своими глазами, передает ТАСС. Уиткофф в ответ назвал Москву удивительным городом. Также Путин поприветствовал спецпосланника фразой: «Рад вас видеть».

    Напомним, Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    3 декабря 2025, 04:05
    В МИД заявили об отсутствии предпосылок к диалогу с Грузией

    Tекст: Катерина Туманова

    Как пояснил экс-глава аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе, в Тбилиси считают, что восстановление дипотношений между странами допустимо при отказе Москвы признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, что для России неприемлемо.

    «Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом [Михаила] Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы, – заявили в МИД России «Известиям».

    По мнению экс-главы аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе, представить полноценные дипотношения между странами в ближайшем будущем сложно, что не лишает их точек соприкосновения.

    «Диалог между Москвой и Тбилиси уже сложился. С этой проблемой (Абхазии и Южной Осетии – прим. ВЗГЛЯД) стороны, можно сказать, свыклись по умолчанию. Но они развивают сотрудничество в других сферах: торговля, культура, социальная сфера. Для Грузии это очень важно, – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия обязала студентов из России сдавать госэкзамен по грузинскому языку.

