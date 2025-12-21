Депутат Шеремет обвинил Зеленского в гибели девочки в Севастополе

Tекст: Дарья Григоренко

По словам члена комитета по безопасности, действия Киева он расценивает как террористический акт. Шеремет подчеркнул, что ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистской группировке и европейских союзниках. Депутат считает, что их действия должны получить соответствующую оценку и наказание, передает РИА «Новости».

Он также заявил: «Наказание будет неминуемо и неотвратимо» и добавил, что все причастные к преступлениям против России понесут ответственность.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

В пятницу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком.