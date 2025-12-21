Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Депутат Шеремет обвинил Зеленского в гибели девочки в Севастополе
Ответственность за гибель ребенка в Севастополе в результате атаки ВСУ на город лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По словам члена комитета по безопасности, действия Киева он расценивает как террористический акт. Шеремет подчеркнул, что ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистской группировке и европейских союзниках. Депутат считает, что их действия должны получить соответствующую оценку и наказание, передает РИА «Новости».
Он также заявил: «Наказание будет неминуемо и неотвратимо» и добавил, что все причастные к преступлениям против России понесут ответственность.
Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.
В пятницу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком.