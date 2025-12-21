Симоньян стала почетным гражданином Приморско-Ахтарского округа Кубани

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты совета округа, о чем сообщил глава муниципалитета Максим Бондаренко. В опубликованном документе говорится: «Присвоить звание «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края» Симоньян Маргарите Симоновне», передает РИА «Новости».

Глава округа отметил, что Симоньян «очень любит Приморско-Ахтарский район», часто говорит о его туристической привлекательности и природе, а также подчеркнул её вклад в развитие региона и патриотизм: «Журналист с большой буквы, человек широкой души, патриот Кубани и России отныне и Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа».

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в минувший четверг Симоньян также была удостоена звания «Почетный гражданин города Краснодара».

Симоньян родом из Краснодара, где и начинала свою журналистскую карьеру в телерадиокомпании «Краснодар».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени.