Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Фильм «У края бездны» получил главный приз «Золотой свечи»
Фильм «У края бездны» получил главный приз премии «Золотая свеча»
Документальная лента о донбасском батальоне «Сомали» признана лучшим полнометражным фильмом на национальной неигровой премии «Золотая свеча 2025».
Главный приз российской национальной премии «Золотая свеча» 2025 года в номинации «Лучший полнометражный фильм» получила картина режиссера Максима Фадеева «У края бездны», сообщает ТАСС.
Документальный фильм «Прорыв к центру» из заявленного цикла рассказывает о боевом пути донбасского штурмового батальона «Сомали» во время освобождения Мариуполя весной 2022 года.
Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове отметила, что премия «создает творческую площадку, поддерживающую развитие отечественного документального кинематографа», объединяя мастеров из разных регионов страны и акцентируя внимание на сохранении духовно-нравственных ценностей.
В номинации «Лучший короткометражный фильм» победил Дмитрий Семибратов за работу «Живые» о заброшенном кладбище Грозного. Приз за лучшую режиссуру вручен Татьяне Соболевой за фильм «Против ветра», посвященный борьбе рабочих из Дагестана с экологической катастрофой в Ногайской степи.
Награду «За вклад в киноискусство» получила редактор кинохроники Марина Еременко, а призы зрительских симпатий достались Светлане Быченко («A lumine motus / Меня приводит в движение свет») и Наталии Зиминой («Жизнь имеет значение»).
Специальными дипломами отмечены картины Юлии Киселевой, Станислава Сорокина, Абдулы Бечедова, Михаила Горобчука, Евгения Смирнова, Анны Смирновой и Ильи Вологурова. Все номинанты получили соответствующие сертификаты.
В этом году на соискание премии претендовали десять полнометражных и десять короткометражных российских неигровых фильмов, отбор проводился экспертной комиссией из 43 ведущих кинематографистов. Учредителями премии выступают Сергей Зайцев и Дом русского зарубежья имени Солженицына при поддержке Минкульта, Союза кинематографистов и Союза писателей России. Скульптура «Золотая свеча», которой награждают победителей, символизирует творческое горение.
Ранее в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ» прошел масштабный питчинг проектов о героях спецоперации на Украине.