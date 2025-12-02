Prada завершил покупку Versace за 1,4 млрд долларов

Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Prada завершила покупку Versace у Capri Holdings за 1,4 млрд долларов
Итальянский модный дом Prada завершил сделку по приобретению Versace за 1,4 млрд долларов, получив одобрение всех регуляторов.
Итальянский дом моды Prada завершил сделку по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении Prada говорится: «Prada S.p.A. сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов».
В апреле Capri Holdings объявила о планах продажи бренда за 1,375 млрд долларов. Решение об одобрении сделки было принято Европейской комиссией в сентябре этого года, что позволило сторонам приступить к финальному этапу сделки.
Capri Holdings владела Versace с 2018 года. После закрытия сделки исполнительным президентом Versace станет Лоренцо Бертелли – сын известного дизайнера Миуччи Прады. Он возьмет на себя развитие и стратегическое управление легендарным брендом в рамках группы Prada.