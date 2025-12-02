Воевавший за ВСУ бывший режиссер «Орла и решки» погиб на фронте

Воевавший за ВСУ бывший режиссер «Орла и решки» Хомко погиб на фронте

Tекст: Вера Басилая

Бывший режиссер популярного шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который с марта 2022 года воевал в рядах Вооруженных сил Украины, погиб на фронте. Об этом сообщили его супруга Галина Спивак и сестра Алена Хомко, передает ТАСС.

По словам родных, последнее время он служил в Силах специальных операций и числился пропавшим без вести с начала октября.

Сестра режиссера уточнила, что Хомко погиб 2 октября 2025 года. Ему был 45 лет. Галина Спивак опубликовала сообщение: «Вася погиб. 2 октября 2025 года, защищая Украину».

Телешоу «Орел и решка» получило известность благодаря своим путешествиям по всему миру, однако после событий 2022 года телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с украинским продакшном программы.

Ранее российские власти запретили ведущему программы «Орел и решка» блогеру Антону Птушкину въезд на территорию России до 2072 года.

