  • Новость часаГлава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка
    Эксперт: Группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    0 комментариев
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 13:33 • Новости дня

    Воевавший за ВСУ бывший режиссер «Орла и решки» погиб на фронте

    Воевавший за ВСУ бывший режиссер «Орла и решки» Хомко погиб на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Воевавший за ВСУ бывший режиссер популярного тревел-шоу «Орел и решка» 45-летний Василий Хомко, погиб на Украине, сообщили его жена и сестра.

    Бывший режиссер популярного шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который с марта 2022 года воевал в рядах Вооруженных сил Украины, погиб на фронте. Об этом сообщили его супруга Галина Спивак и сестра Алена Хомко, передает ТАСС.

    По словам родных, последнее время он служил в Силах специальных операций и числился пропавшим без вести с начала октября.

    Сестра режиссера уточнила, что Хомко погиб 2 октября 2025 года. Ему был 45 лет. Галина Спивак опубликовала сообщение: «Вася погиб. 2 октября 2025 года, защищая Украину».

    Телешоу «Орел и решка» получило известность благодаря своим путешествиям по всему миру, однако после событий 2022 года телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с украинским продакшном программы.

    Ранее российские власти запретили ведущему программы «Орел и решка» блогеру Антону Птушкину въезд на территорию России до 2072 года.

    1 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над Украиной впервые был замечен беспилотный летательный аппарат «Герань», вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

    В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

    По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

    Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

    Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

    Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.

    Комментарии (16)
    2 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, это день будет важным для мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира, передает ТАСС.

    Он отметил, что в этот день в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей соглашение Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе, чтобы обсудить продвижение мирной повестки Трампа, теперь уже применительно к Украине.

    «Важный день для мира», – отметил Дмитриев.

    Ранее в Белом доме заявили, что пункты мирного соглашения по Украине дорабатывались и корректировались в ходе переговоров.

    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что на встрече в Москве возможен также приезд Джареда Кушнера.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.


    Комментарии (12)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе отступления из Красноармейска бойцы ВСУ пытались спастись через канализационные коллекторы, что привело к массовой гибели, сообщили эксперты.

    Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.

    Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.

    По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.

    «Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.

    По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников.

    Он также указал, что многие бойцы ВСУ отказываются сдаваться из-за страха перед преследованиями со стороны силовых структур Киева в отношении их родственников. Как пояснил Иванников, бойцы опасаются не российского плена, где соблюдаются нормы международного права, а возможных расправ и давления на родных на Украине.

    Военный аналитик Евгений Михайлов добавил, что в Красноармейске зафиксированы случаи массовой сдачи украинских солдат в плен. Михайлов подчеркнул, что к тем, кто добровольно сдается, в российском плену относятся согласно Женевским конвенциям, и проблем у них не возникает.

    Ранее президент России Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину, что ВСУ отправляют под пули мобилизованных, а националистические батальоны отказываются участвовать в этих операциях.

    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве.

    Комментарии (7)
    1 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    В ходе визита глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировки «Восток» Андрея Иванаева.

    Песков заявил, что генерал армии Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Также были представлены результаты наступательных действий российской армии на других направлениях.

    Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (10)
    2 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России

    Financial Times сообщила об отказе ЕЦБ поддержать кредит Украине на 140 млрд евро

    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Европейский центральный банк отказался поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, позиция ЕЦБ ставит под угрозу планы Евросоюза по привлечению так называемого репарационного кредита для Киева.

    По информации издания, официальный представитель ЕЦБ заявил, что подобная инициатива выходит за рамки полномочий организации. В Еврокомиссии, по данным источников FT, продолжают обсуждать возможные варианты, однако без согласия банка реализация такого механизма становится значительно затруднительной.

    Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    Глава ВТБ Андрей Костин напомнил, что Москва может принять ответные меры и инициировать судебный процесс на десятилетия в ответ на изъятие этих средств.

    Между тем, Украина приступила к реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов, связанного с ВВП, что рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и создает угрозу оттока миллиардов долларов из будущих финансов Киева.

    Комментарии (5)
    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (11)
    1 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    В Мариуполе задержали три года прятавшегося боевика «Азова»

    Tекст: Вера Басилая

    Бойца Вооруженных сил Украины из полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), находившегося в Мариуполе почти три года после освобождения города российскими войсками, задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР.

    Украинский военнослужащий почти три года скрывался в Мариуполе после того, как город был освобожден российской армией, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МВД по ДНР, мужчину задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД ДНР.

    В ведомстве уточнили, что после начала спецоперации на Украине задержанный вместе с сослуживцами оказался в полку «Азов». «Воспользовавшись случаем, мужчина бежал и на протяжении почти трех лет скрывался», – говорится в официальном сообщении.

    Задержанный признался, что неоднократно вел огонь по жилым домам и мирным гражданам. По его словам, возле населенного пункта Авдеевка их заставляли вести прицельный огонь по позициям ДНР, а также по мирному населению, которое находилось недалеко в поселке Каменка и Ясиноватой.

    В МВД по ДНР уточнили, что сейчас с мужчинами работают представители компетентных органов, которые пытаются установить все детали преступной деятельности задержанного и его бывших сослуживцев.

    Ранее во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение.

    Украинский военнопленный из формирования «Азов» Дмитрий Лысокобылко поблагодарил российского солдата за спасение жизни, когда тот взял его в плен.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов

    МИД Бельгии выступил против экспроприации российских активов ради Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил против экспроприации российских активов, передает ТАСС. Он заявил, что финансировать Киев целесообразнее с помощью классического общеевропейского займа, а не за счет изъятия российских средств.

    «Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – подчеркнул Прево.

    Министр также напомнил, что Бельгия уже давно призывает другие страны Европы не брать на себя дополнительные обязательства и риски, связанные с экспроприацией российских средств. По его словам, нежелание европейских государств делить риски говорит о правильности такой позиции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о том, что Еврокомиссия продолжает лоббировать идею экспроприации замороженных в Бельгии российских активов под видом «репарационного кредита». Еврокомиссия обещает Бельгии разделить все возможные финансовые риски по этим операциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о рисках для мирного процесса при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила обоснованность опасений Бельгии, но призвала разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Ганчев сообщил о зачистке районов Волчанска российской армией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия продолжает активные действия в Волчанске, осуществляя зачистку районов города и эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах больше года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    Силы России продолжают удерживать инициативу на Волчанском направлении, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    По его словам, бойцы армии России ведут зачистку ряда районов города. «Инициатива на Волчанском направлении на стороне наших вооруженных сил. Бойцы российской армии продолжают зачистку некоторых районов города. Эта работа позволяет обнаружить мирных граждан, которым больше года приходилось укрываться от обстрелов боевиков в подвалах, и эвакуировать их в безопасное место», – сказал Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ в лесном массиве на востоке Волчанска, полностью уничтожив остатки гарнизона.

    ВСУ организовали пункты размещения личного состава рядом с храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области.

    ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС России перешло 90% территории города, десятая часть остается серой зоной.

    Комментарии (9)
    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Макрон, Зеленский и Уиткофф провели переговоры

    LCI: Макрон, Зеленский и Уиткофф провели переговоры с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры с рядом европейских лидеров и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

    По данным LCI, Макрон и Зеленский обсудили ситуацию вокруг мирных переговоров, созвонившись во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС. Последний ранее вел переговоры с украинской делегацией во Флориде.

    Ранее агентство Reuters опубликовало кадры прибытия Владимира Зеленского в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье
    Российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейск, «Север» освободил Волчанск в Харьковской области, а подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Белозерского, Гришино, Димитрова, Ровного, Родинского, Светлого, Шевченко в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 495 военнослужащих и шведский бронетранспортер Viking.

    Подразделениями группировки «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ возле Вильчи.

    А на Сумском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Алексеевкой, Андреевкой, Варачино, Кондратовкой, Конотопом, Рыжевкой, Садками и Хомино.

    При этом ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ около Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 265 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777 и склад материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Богуславки, Куриловки, Кучеровки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Яровой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены 13 станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Закотного, Константиновки, Краматорскв Резниковки, Северска, Славянска и Червоного ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, четыре бронемашины, включая британский Mastiff». Уничтожены станция РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ под Магдалиновкой, Новобойковским Запорожской области и Никольским Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть станций РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области

    Кроме того начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года  освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленый Гай и Доброполье
    Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации
    МВД Грузии обвинило Би-би-си во лжи
    Тайвань предупредил о длительной ссоре между Китаем и Японией
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    МЧС сообщило о пробке с 350 грузовиками на трассе «Байкал»
    Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации