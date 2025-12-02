Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?0 комментариев
ВСУ потеряли свыше роты при освобождении Доброполья войсками России
Потери ВСУ в ходе боев за Доброполье Запорожской области составили свыше роты живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады и более 15 единиц техники, сообщили в российских силовых структурах.
Потери ВСУ в ходе освобождения Доброполья составили свыше роты личного состава и более 15 единиц техники, передает ТАСС.
В сообщении отмечается, что среди утраченных подразделений значится 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
По словам источника, также российские военные из 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки «Восток» взяли под контроль важный противниковый оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров. Этот район был усиленно укреплен украинскими силами при помощи тетраэдров, противотанковых рвов и различных заграждений.
Кроме того, стало известно, что освобождение Зеленого Гая существенно осложнило положение украинских частей, заблокированных в Червоном, и теперь российские войска получили возможность развивать наступление на Гуляйполе с восточного направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВС России Валерий Герасимов сообщил о заходе штурмовиков группировки «Запад» в Красный Лиман.
Бойцы группировки войск «Центр» ранее развернули триколор над Красноармейском в ДНР.