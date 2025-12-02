Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска

Tекст: Вера Басилая

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».

По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.

Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.

По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.

«Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.

По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников.

Он также указал, что многие бойцы ВСУ отказываются сдаваться из-за страха перед преследованиями со стороны силовых структур Киева в отношении их родственников. Как пояснил Иванников, бойцы опасаются не российского плена, где соблюдаются нормы международного права, а возможных расправ и давления на родных на Украине.

Военный аналитик Евгений Михайлов добавил, что в Красноармейске зафиксированы случаи массовой сдачи украинских солдат в плен. Михайлов подчеркнул, что к тем, кто добровольно сдается, в российском плену относятся согласно Женевским конвенциям, и проблем у них не возникает.

Ранее президент России Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину, что ВСУ отправляют под пули мобилизованных, а националистические батальоны отказываются участвовать в этих операциях.

Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве.