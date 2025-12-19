Суд признал незаконной плату за совместную посадку с детьми в «Победе»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд удовлетворил иск прокуроров, оспаривавших практику «Победы» по взиманию платы за выбор мест для детей и сопровождающих их взрослых, передает ТАСС.

В надзорном ведомстве сообщили, что авиакомпания навязывала пассажирам с несовершеннолетними в возрасте от 12 до 18 лет услугу платного выбора мест, что приводило к раздельному размещению взрослых и детей при отказе от данной услуги.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения, затрагивающие права пассажиров с детьми, а также вопросы безопасности на борту. Щербинский райсуд Москвы признал действия перевозчика незаконными, а Мосгорсуд оставил решение первой инстанции без изменений.

В результате судебного разбирательства жалоба авиакомпании «Победа» не была удовлетворена, а требование прокуратуры о бесплатной организации совместных мест для детей и родителей было признано обоснованным.

Решение суда вступило в законную силу, авиакомпания обязана прекратить практику взимания дополнительной платы за соседние места для несовершеннолетних и сопровождающих их взрослых.

