Минтруд утвердил профессиональный стандарт работы писателей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство труда России приняло новый профессиональный стандарт для представителей писательской профессии. Теперь официально утвержден перечень требований к авторам, который включает использование стилистического и лексического богатства русского языка, а также знание истории и культуры страны.

В опубликованном приказе на портале правовой информации отмечается, что такие специалисты должны уметь создавать оригинальные литературные произведения в различных жанрах.

Требования к писателям включают обязательное хорошее знание русского языка в сочетании с глубоким пониманием российской культуры и истории. Стандарт разработан для повышения качества подготовки специалистов литературной сферы и единообразия профессиональных требований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил важность популяризации современных отечественных писателей среди широкой аудитории.

Также на конференции литературных критиков и литературоведов в НЦ «Россия» выделили развитие Национальной литературной премии «Слово», поддерживающей российских авторов, ее вручат в семи номинациях, победителей объявят до 1 февраля 2026 года.

В свою очередь, газета ВЗГЛЯД проанализировала, какая литература может помочь читателям лучше понять причины спецоперации на Украине.