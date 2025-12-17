Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
В России утвержден профессиональный стандарт для писателей
Минтруд утвердил профессиональный стандарт работы писателей
Профессиональный стандарт писателя будет предусматривать владение богатством русского языка, а также знания истории и культуры России, отметили в Минтруде.
Министерство труда России приняло новый профессиональный стандарт для представителей писательской профессии. Теперь официально утвержден перечень требований к авторам, который включает использование стилистического и лексического богатства русского языка, а также знание истории и культуры страны.
В опубликованном приказе на портале правовой информации отмечается, что такие специалисты должны уметь создавать оригинальные литературные произведения в различных жанрах.
Требования к писателям включают обязательное хорошее знание русского языка в сочетании с глубоким пониманием российской культуры и истории. Стандарт разработан для повышения качества подготовки специалистов литературной сферы и единообразия профессиональных требований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил важность популяризации современных отечественных писателей среди широкой аудитории.
Также на конференции литературных критиков и литературоведов в НЦ «Россия» выделили развитие Национальной литературной премии «Слово», поддерживающей российских авторов, ее вручат в семи номинациях, победителей объявят до 1 февраля 2026 года.
В свою очередь, газета ВЗГЛЯД проанализировала, какая литература может помочь читателям лучше понять причины спецоперации на Украине.