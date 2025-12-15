Экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал о манипуляциях Запада Зеленским

Tекст: Ольга Иванова

Западные политики, выступающие за продолжение конфликта, не позволяют Владимиру Зеленскому заключить мир, утверждает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости».

По словам Прозорова, Запад искусно использует личные качества Зеленского, воздействуя на его гордыню и самолюбие. «Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдешь в историю, там тебе памятники поставят», – так, по мнению Прозорова, подчеркивают его значимость западные лидеры.

Эксперт отмечает, что одной из главных причин отказа Зеленского от долгосрочного мира является инстинкт самосохранения. Прозоров считает, что жизнь украинского президента зависит от того, занимает ли он высший пост, пока продолжается конфликт. Он добавил, что, как только боевые действия прекратятся, президент столкнется с опасными вопросами к собственной персоне, что может привести к печальному итогу.

Кроме того, экс-подполковник полагает, что Зеленский не примет предложения Дональда Трампа из-за опасения внутренней оппозиции, особенно со стороны ультранационалистических кругов, имеющих влияние на ситуацию в стране. Даже Служба безопасности Украины, по словам Прозорова, не способна обеспечить Зеленскому необходимую защиту, учитывая наличие националистов в ее рядах.

Также указывается, что Зеленский владеет ценной информацией о евроатлантических структурах и глобалистах, что делает его, как выразился Прозоров, «неудобным свидетелем». Это, по его мнению, добавляет угроз его жизни. Он подчеркивает, что гарантий безопасности со стороны даже Дональда Трампа оказалось недостаточно, и Зеленский предпочел тяготеть к европейцам и глобалистам, обещания которых сочёл более весомыми.

